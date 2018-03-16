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Ataman: ''Başa baş bir mücadelede çok savunma hatası yaptık...''
Ataman: ''Başa baş bir mücadelede...

Ataman: ''Başa baş bir mücadelede çok savunma hatası yaptık...''

 Turkish Airlines Euroleague 26. hafta maçında Almanya’nın Brose Bamberg takımına deplasmanda 88-79 mağlup olan Anadolu Efes’te baş antrenör Ergin Ataman karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında görüşlerini şöyle açıkladı:

Ataman: ''Başa baş bir mücadelede çok savunma hatası yaptık...''

 Turkish Airlines Euroleague 26. hafta maçında Almanya’nın Brose Bamberg takımına deplasmanda 88-79 mağlup olan Anadolu Efes’te baş antrenör Ergin Ataman karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında görüşlerini şöyle açıkladı:

16 Mart 2018 Cuma 09:09
Ataman: ''Başa baş bir mücadelede çok savunma hatası yaptık...''

Ataman: ''Başa baş bir mücadelede çok savunma hatası yaptık...''

   Turkish Airlines Euroleague 26. hafta maçında Almanya’nın Brose Bamberg takımına deplasmanda 88-79 mağlup olan Anadolu Efes’te baş antrenör Ergin Ataman karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında görüşlerini şöyle açıkladı: “Maça iyi başladık. Karşılaşmanın ilk yarısı başa baş bir mücadeleye sahne oldu. Ama özellikle ikinci çeyrekte benchten gelen oyuncular ile birlikte avantajımızı kaybettik. Brose Bamberg maçın kontrolünü eline almaya başladı. Aslında başa baş giden bir maçtı. Biz bire bir savunmada hatalar yaptık, McCollum, Zisis savunmasında hatalar yaptı. Bana göre maçı üçüncü çeyreğin başında kaybettik. Rakibimiz bu bölümde 10-0’lık bir seri buldu. Biz geriye gelmeye çalıştık ama savunmamız kötü olduğu için bizi cezalandırdılar ve karşılaşmayı kazandılar. Brose Bamberg’i tebrik ederim.”

Anahtar Kelimeler:
Brose BambergAnadolu Efes
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