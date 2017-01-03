Ataman;Fenerbahçe beni yenmek için Obradoviç’i getirdi

Galatasaray Koç’u Ergin Ataman yaptığı bir söyleşide ilginç açıklamalarda bulundu.Kendisinin çalıştırdığı takımların Fenerbahçe’ye karşı üstünlüğü olduğunu bu nedenle Obradoviç’in Fenerbahçe’nin başına getirildiğini söyledi.Obrodoviç’in gelmesiyle dengelerin bozulduğunu ve ibrenin Fenerbahçe’den yana döndüğünü belirten Ergin Ataman Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ımında ilerde Basketbol Federasyonu Başkanlığına aday olacağını belirtti.
Hurriyet’in haberine göre Ataman şöyle devam etti.”İroniyle yanıt vereyim.Aziz Yıldırım Fenerbahçe Başkanlığını bırakacağını söylüyordu.Herhaşde ilk seçimde Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığına aday olacak.Aziz Yıldırım’ı takdir ediyorum.Duygularıyla yaşayan biri ve saha kenarında maçı izleyip yaşamak istiyor.Ama ben nasıl ki kendimi kontrol edip,sahada küfür edenlere karşı tepki gösterm,yorsam,Fenerbahçe Başkanı da kendini kontrol etmeli.Ben hakemle tartışıp atılabilirim.Ama sen oradan müdahale ettiğinde taraftar da müdahil olmuş oluyor.En önemli sorunlardan biri bu bence.