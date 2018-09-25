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Atiba Hutchinson: ‘İki puan bıraktık’

Fenerbahçe derbisinden sonra maç hakkında konuşan Beşiktaş'lı Atiba Hutchinson sahada iki puan bıraktıklarını söyledi.

Atiba Hutchinson: ‘İki puan bıraktık’

Fenerbahçe derbisinden sonra maç hakkında konuşan Beşiktaş'lı Atiba Hutchinson sahada iki puan bıraktıklarını söyledi.

25 Eylül 2018 Salı 08:14
Atiba Hutchinson: ‘İki puan bıraktık’

Atiba Hutchinson: ‘İki puan bıraktık’

   Fenerbahçe derbisinden sonra maç hakkında konuşan Beşiktaş'lı Atiba Hutchinson sahada iki puan bıraktıklarını söyledi.Maç sonunda konuşan tecrübeli oyuncu şöyle konuştu;“Genel olarak iyi bir maç olduğunu düşünüyorum. İki takım da üç puan almak için mücadele etti. Özgüvenimiz yüksek bir şekilde maça başladık. Yediğimiz bir golle iki puanı bıraktık.”

Tolgay Arslan: ‘Kazanmak için gelmiştik’

    Maç sonu konuşan Tolgay Arslan kazanmak için geldiklerini ancak berabere bitirdikleri karşılaşma için şöyle konuştu;“Oyuna kontrollü başlamak istedik. Öne geçtik. İkinci yarı daha iyi pas yaptık. Ortada bir şey yokken gol yedik. Bu da Fenerbahçe’ye moral verdi. Burada 3 puanı hak ettik. Daha aktif oynamamız gerekiyordu. Üzgünüz, iki puan kaybettik. Kazanmak için için gelmiştik. Haftaya Kayserispor maçı var. Hatalarımızı görüp daha iyi olacağız. Atiba uzun zamandır oynamamıştı. Bana göre iyi oynadı.”

Anahtar Kelimeler:
Atiba HutchinsonTolgay ArslanBeşiktaş
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