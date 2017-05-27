Atiker Konyaspor 0-Akhisar Belediyespor 3

Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren 33. haftasında Akhisar Belediyespor, Atiker Konyaspor deplasmanında 3-0 galip geldi.
Akhiasr Belediyespor’un gollerini Özer Hurmacı(29′), Miguel Lopes (41′) ve Vaz Te(46′) kaydetti. Akhisar bu galibiyetle son 6 maçında 6. galibiyetini elde etti.
Atiker Konyaspor: Serken, Skubic, Selim, Vukovic, Douglas, Volkan, Kibong, Milosevic, Rangelov, Amir, Bajic
Akhisar Belediyespor: Lukac, Miguel Lopes, Caner, Orhan, Ömer Bayram, Vaz Te, Soner, Custodio, Larrson, Özer, Cikalleshi