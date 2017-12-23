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Atiker Konyaspor 1- Fenerbahçe 1

Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 17. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaştı.

Atiker Konyaspor 1- Fenerbahçe 1

Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 17. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaştı.

23 Aralık 2017 Cumartesi 21:04
Atiker Konyaspor 1- Fenerbahçe 1

Atiker Konyaspor 1- Fenerbahçe 1

   Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 17. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaştı. İyi başlayamadığı ligin son haftalarında arka arkaya aldığı galibiyetlerle çıkışa geçen sarı-lacivertli ekip, zirve yarışına ortak oldu. Karşılaşmaşda Konyaspor ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldılar.

Yazarımız Tayfun Gökdeniz maç yorumu

86.dakikada oyna Isla'nın yerine Fernandao girdi

85.dakikada Konyaspor kazandığı serbest vuruşta top direkten döndü.

69' GOL! Fenerbahçe skoru 1-1'e getirdi. Valbuena'nın kullandığı kornerde Mehmet Topal kafa vuruşunu yaptı ve skoru eşitledi.

59' GOL! Atiker Konyaspor 1-0 öne geçti. Isla'nın geri pasında Ömer Ali Şahiner araya girerek topu kaptı ve Volkan'ın sağından ağlara yolladı.

46' İkinci yarı başladı. 45' Maçta ilk yarı sona erdi. 35' Mücadelenin kontrolü Fenerbahçe'de ancak sarı-lacivertliler henüz skoru değiştirecek pozisyonu bulamadı.

1' Hakemin düdüğüyle karşılaşma başladı. İki takıma da başarılar!

Konyaspor: Serkan, Ferhat, Filipoliv, Ali Turan, Skubic, Ali Çamdalı, Jens Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Vedat Bora, Mehdi Bourabia, Deni Milosevic

Fenerbahçe: Volkan, Hasan Ali, Neto, Josef, İsla, Aatıf, Mehmet Topal, Oğuz Kaan, Dirar, Valbuena, Giuliano

Son Güncelleme: 23.12.2017 18:47
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeAtiker Konyaspor
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