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16 Mayıs 2017 Salı 22:44

Atiker Konyaspor adını finale yazdırdı

 Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Konyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi.

Atiker Konyaspor adını finale yazdırdı
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Atiker Konyaspor adını finale yazdırdı
   Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Konyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Atiker Konyaspor  ilk maçı 3-2 kaybetmesine rağmen bu karşılaşmada rakibini 2-0 yendi ve adını finale yazdıran ilk takım oldu.
   Konyaspor'u finale taşıyan golleri 18 ve 57'de Riad Bajic kaydetti.

Atiker Konyaspor: Volkan Fındıklı, Barry James Douglas, Jens Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Ali Çamdalı, Rıad Bajıc, Amır Hadzıahmetovıc, Jagos Vukovıc, Serkan Kırıntılı, Halil İbrahim Sönmez, Nejc Skubıc
Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Chrıstıan Chagas Tarouco, Abdullah Durak, Andre De Castro Pereıra, Adem Büyük, Davıd Pavelka, Samuel Emem Eduok, Olıvıer Veıgneau, Mustafa Batuhan Altıntaş, Veysel Sarı, Strahıl Venkov Popov
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
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Anahtar Kelimeler
Atiker KonyasporKasımpaşa
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