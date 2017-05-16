Atiker Konyaspor adını finale yazdırdı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Konyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Atiker Konyaspor ilk maçı 3-2 kaybetmesine rağmen bu karşılaşmada rakibini 2-0 yendi ve adını finale yazdıran ilk takım oldu.
Konyaspor'u finale taşıyan golleri 18 ve 57'de Riad Bajic kaydetti.
Atiker Konyaspor: Volkan Fındıklı, Barry James Douglas, Jens Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Ali Çamdalı, Rıad Bajıc, Amır Hadzıahmetovıc, Jagos Vukovıc, Serkan Kırıntılı, Halil İbrahim Sönmez, Nejc Skubıc
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Chrıstıan Chagas Tarouco, Abdullah Durak, Andre De Castro Pereıra, Adem Büyük, Davıd Pavelka, Samuel Emem Eduok, Olıvıer Veıgneau, Mustafa Batuhan Altıntaş, Veysel Sarı, Strahıl Venkov Popov
Teknik Direktör: Kemal Özdeş