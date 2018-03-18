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Atiker Konyaspor evinde kazandı

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında konuk ettiği Kayserispor'u 2-0 yendi.

Atiker Konyaspor evinde kazandı

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında konuk ettiği Kayserispor'u 2-0 yendi.

18 Mart 2018 Pazar 16:23
Atiker Konyaspor evinde kazandı

KONYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Atiker Konyaspor-Kayserispor karşılaşmasının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

4. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Konuk ekipten Mendes'in hatalı pası sonrasında topu kapan Eto'o'nun, ceza sahası içerisinden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

28. dakikada Lopes'in sağ kanattan ortasına yükselen Umut Bulut'un kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

41. dakikada Ferhat Öztorun'un sol kanattan ortasında kaleci Lung meşin yuvarlağı tokatladı. Pozisyonun devamında topu önünde bulan Skubic'in şutunda top üstten auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Atiker Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

58. dakikada Ferhat Öztorun'un sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, topa iyi yükselen Bourabia'nın kafayla vurduğu meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

75. dakikada Atiker Konyaspor 10 kişi kaldı. Bu dakikada maçtaki ikinci sarı kartını gören Bourabia, ardından kırmızı kartla oyun alanının dışına gönderildi.

77. dakikada Milosevic'in uzaktan sert şutunda kaleci Lung topu güçlükle kontrol etti.

79. dakikada Fofana'nın sağ kanattan gönderdiği topu Skubic kafayla altıpas içerisinde bulunan Ömer Ali Şahiner'e indirdi. Ömer Ali Şahiner'in vuruşunda top auta gitti.

82. dakikada Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, bir pozisyon sonrası hakeme itirazı nedeniyle sahadan gönderildi.

90+2. dakikada Moke'nin ara pasına hareketlenen Jahovic, ceza yayı önünde çalım atarken kaleci Lung tarafından düşürüldü. Hakem Halis Özkahya, Lung'u kırmızı kartla oyun dışında bıraktı. Kayserispor maçta 3 oyuncu değiştirme hakkını kullandığı için kaleye oyunculardan Sapunaru geçti.

90+4. dakikada ev sahibi ekip ikinci golü buldu. Jahovic'in ceza yayı üzerinden kullandığı frikikte, meşin yuvarlak barajın arasından geçerek kalede Sapunaru'nun bakışları arasında filelerle buluştu: 2-0

Karşılaşma Atiker Konyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Muhabir: Basir Gülüm, Abdullah Doğan

Anahtar Kelimeler:
Atiker KonyasporFutbolKayserisporSporSpor Toto Süper Lig
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