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Atletizmde Türkiye rekoru kırıldı

Milli atlet Alperen Acet, Uluslararası Romanya Şampiyonası'nda yüksek atlama kategorisinde Türkiye rekoru kırdı.

Atletizmde Türkiye rekoru kırıldı

Milli atlet Alperen Acet, Uluslararası Romanya Şampiyonası'nda yüksek atlama kategorisinde Türkiye rekoru kırdı.

04 Haziran 2018 Pazartesi 14:51
Atletizmde Türkiye rekoru kırıldı

ANKARA (AA) - Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Cluj kentinde düzenlenen şampiyonada yüksek atlama kategorisinde mücadele eden 20 yaşındaki Alperen Acet, 2.30'luk derecesiyle yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu.

Alperen, Rumenlerin efsanevi yüksek atlamacısı Lolanda Balaş-Söter'in adını taşıyan statta gerçekleştirdiği 2.30'luk dereceyle yeri rekora imza attı. Kariyerinin en iyi derecesi 2.22 ile yarışmaya katılan Alperen, daha önce 3 kez deneyip başarılı olamadığı 2.26'lık Türkiye rekorunu bu kez aşmayı başardı.

Metin Durmuşoğlu'nun 2002 yılından beri kırılamayan 2.26'lık rekorunu önce egale eden Alperen Acet, ardından çıtayı 2.30'a çıkarttı ve bu yüksekliği üçüncü hakkında aştı. Alperen, bu sezon Avrupa'da 2.30 atlayabilen yedinci isim olurken, 2.26'lık Berlin 2018 Avrupa Şampiyonası barajını da yakaladı ve şampiyonaya adını yazdırdı.

Alperen, son bir yılda yedi kez 2.20'nin üzerinde yarışma tamamlamış, ancak rekor denemelerinden sonuç alamamıştı.

16 sporcuyla şampiyonaya katılan milli takım kafilesinde, 5 sporcu da en iyi derecelerini geliştirdi.

100 ve 400 metrede Türk atletler genel tasnifte üst sıraları kimseye bırakmadılar. Aykut Ay ve Yiğitcan Hekimoğlu, 100 metrede en iyi derecelerini koşarken, iki atletin finalde daha iyi çıkan dereceleri 2.3'lük rüzgar hızı nedeniyle kariyerlerinin en iyi derecesi geçerliliği kazanmadı.

400 metrede Türkiye rekortmeni Yavuz Can, 45.84'lük derecesiyle Avrupa listesinde 8. sıraya tırmanırken, aynı kategoride 17 yaşındaki İlyas Çanakçı, da 47.85 kariyerinin en iyi derecesine imza attı.

400 metre engellide Avrupa Şampiyonası barajı arayan Sinan Ören, en iyi derecesini 50.75'e indirmesine karşın barajı 0.05 farkla kaçırdı.

Kadınlar yüksek atlamada mücadele eden Esmanur Alkaç ise Üniversiteler Türkiye Şampiyonası'nda yaptığı 1.83'lük derecesine bir santimetre daha ekledi ve kariyerinin en iyi derecesini 1.84'e yükseltti. Esmanur, tüm zamanlar Türkiye listesinde 9. sıraya tırmandı.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Alperen Acet'in derecesiyle büyük gurur yaşadıklarını belirterek, "Alperen, bizim yakından takip ettiğimiz ve bu dereceyi beklediğimiz bir çocuğumuz. Büyük bir yetenek. Geçen yıl Avrupa'da madalyayı kılpayı kaçırmıştı, inşallah bu yıl büyüklerde madalyayı zorlayacak. Kendisini, hocasını ve kulübünü tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Romanya Şampiyonası'nda milli sporcuların dereceleri şöyle:

Kadınlar

Esmanur Alkaç (yüksek atlama / 1.84 metre (kariyerinin en iyi derecesi)

Kadriye Aydın (yüksek atlama / 1.75 metre)

Sümeyye Erol (3 bin metre su engelli / 10:16.75)

Erkekler

Aykut Ay (100 metre seçme / 10.38 (kariyerinin en iyi derecesi)

Yiğitcan Hekimoğlu (100 metre seçme / 10.44 (kariyerinin en iyi derecesi)

Ertan Özkan (100 metre seçme / 10.63)

İzzet Safer (100 metre seçme / 10.64)

Yiğitcan Hekimoğlu (100 metre final / 10.33)

Aykut Ay (100 metre final / 10.36)

Ertan Özkan (100 metre final / 10.44)

İzzet Safer (100 metre final / 10.57)

Yavuz Can (400 metre / 45.84)

Batuhan Altıntaş (400 metre / 47.06)

Ahmet Kasap (400 metre / 47.36)

Sinan Ören (400 metre / 47.55)

Mahsum Korkmaz (400 metre / 47.72)

İlyas Çanakçı (400 metre / 47.85 (kariyerinin en iyi derecesi)

Akın Özyürek (400 metre / 48.12)

Abdullah Tütünci (400 metre / 48.27)

4x100 metre erkekler (40.43)

Alperen Acet (yüksek atlama / 2.30

Sinan Ören (400 metre engelli / 50.75 (kariyerinin en iyi derecesi)

Batuhan Altıntaş (200 metre / 21.60)

4x400 metre erkekler (3:11.38)

Muhabir: Ö.Buğra Ersavaş

Son Güncelleme: 04.06.2018 13:50
Anahtar Kelimeler:
Spor
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