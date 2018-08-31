Avrupa'da rakiplerimiz bugün belli oluyor
Fenerbahçe, Beşiktaş ve Akhisarspor'un Avrupa'da rakipleri bugün belli oluyor.Avrupa Ligi kura çekimi saat kaçta hangi kanalda? Avrupa Ligi kura çekimi ile Fenerbahçe, Akhisar ve Beşiktaş rakipleri belli oluyor. 48 takımın yarışacağı turnuvada bu sene Fenerbahçe Beşiktaş ve Akhisar'ı birbirinden zor rakipler bekliyor. Avrupa Ligi kura çekiminde Beşiktaş 1. torbada, Fenerbahçe 2. torbada yer alıyor.
İşte, muhtemel rakipleriz
1. Torba
Sevilla – 113.000
Arsenal (ENG) 93.000
Chelsea (ENG) 82.000
Zenit (RUS) 78.000
Bayer Leverkusen (GER) 66.000
Dynamo Kyiv (UKR) 62.000
Beşiktaş – 57.000
Salzburg 55.500
Olympiakos – 54.000
Villarreal (ESP) 52.000
Anderlecht (BEL) 48.000
Lazio (ITA) 41.000
2. Torba
Sporting CP (POR) 40.000
Ludogorets (BUL) 37.000
København (DEN) 34.000
Marseille (FRA) 32.000
Celtic – 31.000
PAOK 29.500
AC Milan (ITA) 28.000
Genk – 27000
Fenerbahçe (TUR) 23.500
Krasnodar (RUS) 23.500
Astana (KAZ) 21.750
3. Torba
Real Betis (ESP) 21.399
Qarabağ (AZE) 20.500
BATE Borisov 20.500
Dinamo Zagreb 17.500
RB Leipzig (GER) 17.000
Eintracht Frankfurt (GER) 14.285
Malmö (SWE) 14.000
Spartak Moskva (RUS) 13.500
Standard Liège (BEL) 12.500
Zürich (SUI) 12.000
Bordeaux – 11.283
Rennes (FRA) 11.283
4. Torba
Apollon (CYP) 10.000
Rosenborg – 9000
Vorskla Poltava (UKR) 8.226
Slavia Praha (CZE) 7.500
Akhisar Belediyespor (TUR) 7.160
Jablonec (CZE) 6.035
AEK Larnaca (CYP) 4.310
Vidi 4.250
Rangers (SCO) 3.725
Dudelange (LUX) 3.500
Spartak Trnava – 3.500
Sarpsborg (NOR) 3.485
Sözcü