Avrupa'da rakiplerimiz bugün belli oluyor

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Akhisarspor'un Avrupa'da rakipleri bugün belli oluyor.Avrupa Ligi kura çekimi saat kaçta hangi kanalda? Avrupa Ligi kura çekimi ile Fenerbahçe, Akhisar ve Beşiktaş rakipleri belli oluyor. 48 takımın yarışacağı turnuvada bu sene Fenerbahçe Beşiktaş ve Akhisar'ı birbirinden zor rakipler bekliyor. Avrupa Ligi kura çekiminde Beşiktaş 1. torbada, Fenerbahçe 2. torbada yer alıyor.

İşte, muhtemel rakipleriz

1. Torba

Sevilla – 113.000

Arsenal (ENG) 93.000

Chelsea (ENG) 82.000

Zenit (RUS) 78.000

Bayer Leverkusen (GER) 66.000

Dynamo Kyiv (UKR) 62.000

Beşiktaş – 57.000

Salzburg 55.500

Olympiakos – 54.000

Villarreal (ESP) 52.000

Anderlecht (BEL) 48.000

Lazio (ITA) 41.000

2. Torba

Sporting CP (POR) 40.000

Ludogorets (BUL) 37.000

København (DEN) 34.000

Marseille (FRA) 32.000

Celtic – 31.000

PAOK 29.500

AC Milan (ITA) 28.000

Genk – 27000

Fenerbahçe (TUR) 23.500

Krasnodar (RUS) 23.500

Astana (KAZ) 21.750

Rapid Wien -21.500

3. Torba

Real Betis (ESP) 21.399

Qarabağ (AZE) 20.500

BATE Borisov 20.500

Dinamo Zagreb 17.500

RB Leipzig (GER) 17.000

Eintracht Frankfurt (GER) 14.285

Malmö (SWE) 14.000

Spartak Moskva (RUS) 13.500

Standard Liège (BEL) 12.500

Zürich (SUI) 12.000

Bordeaux – 11.283

Rennes (FRA) 11.283

4. Torba

Apollon (CYP) 10.000

Rosenborg – 9000

Vorskla Poltava (UKR) 8.226

Slavia Praha (CZE) 7.500

Akhisar Belediyespor (TUR) 7.160

Jablonec (CZE) 6.035

AEK Larnaca (CYP) 4.310

Vidi 4.250

Rangers (SCO) 3.725

Dudelange (LUX) 3.500

Spartak Trnava – 3.500

Sarpsborg (NOR) 3.485

Sözcü