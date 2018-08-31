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Fenerbahçe, Beşiktaş ve Akhisaspor'un Avrupa Ligi'nde rakipleri belli

Avrupa Lig'lerinde rakipler belli oldu

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Akhisaspor'un Avrupa Ligi'nde rakipleri belli

31 Ağustos 2018 Cuma 18:40
Avrupa Lig'lerinde rakipler belli oldu

Avrupa Lig'lerinde rakipler belli oldu

    Fenerbahçe, Beşiktaş ve Akhisaspor'un Avrupa Ligi'nde rakipleri belli.UEFA Avrupa Ligi’nde kura çekimi heyecanı yaşandı. Monaco’da gerçekleştirilen kurada üç temsilcimizle yer aldık. Beşiktaş kuraya birinci torbadan, Fenerbahçe ikinci torbadan ve geçen sezonun Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Akhisarspor ise dördüncü torbadan katıldı.

A GRUBU: Bayer Leverkusen, Ludogorets, FC Zurich, AEK Larnaca

B GRUBU: FC Salzburg, Celtic, RB Leipzig, Rosenborg

C GRUBU: Zenit, Kopenhag, Bordeaux, Slavia Prag

D GRUBU: Anderlecht, Fenerbahçe, Dinamo Zagreb, Spartak Trnava

E GRUBU: Arsenal, Sporting, Qarabag, Vorskla

F GRUBU: Olympiakos, AC Milan, Real Betis, Dudelange

G GRUBU: Villarreal, Rapid Wien, Spartak Moskova, Rangers

H GRUBU: Lazio, Olympique Marsilya, Eintracht Frankfurt, Apollon Limasol

I GRUBU: Beşiktaş, Genk, Malmö, Sarpsborg

J GRUBU: Sevilla, Krasnodar, Standard Liege, Akhisarspor

K GRUBU: Dinamo Kiev, Astana, Rennes, Jablonec

L GRUBU: Chelsea, PAOK, BATE Borisov, Vidi

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeBeşiktaşAkhisaspor
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