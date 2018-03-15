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Avrupa Ligi'nde ilk çeyrek finalist Atletico Madrid

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Lokomotiv Moskova'yı 5-1 yenen Atletico Madrid, çeyrek finale kaldı.

Avrupa Ligi'nde ilk çeyrek finalist Atletico Madrid

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Lokomotiv Moskova'yı 5-1 yenen Atletico Madrid, çeyrek finale kaldı.

15 Mart 2018 Perşembe 22:05
Avrupa Ligi'nde ilk çeyrek finalist Atletico Madrid

İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında konuk olduğu Lokomotiv Moskova'yı 5-1 yenen Atletico Madrid çeyrek finale yükseldi.

İspanya ekibi Atletico Madrid, son 16 turunda 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova'ya konuk oldu.

Atletico Madrid, 16. dakikada Angel Correa'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Rakibine 20. dakikada Maciej Rybus'un kaydettiği golle karşılık veren Lokomotiv Moskova, 1-1'lik eşitliği sağladı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci devrede etkili performans sergileyen konuk takım, 47. dakikada Saul Niguez, ilki penaltıdan olmak üzere 65 ve 70. dakikalarda Fernando Torres ile 85. dakikada Antoine Griezmann'ın golleriyle mücadeleden 5-1 galip ayrıldı.

Böylece Atletico Madrid, daha önce 2009-2010 ve 2011-2012 sezonlarında olmak üzere iki kez şampiyonluk yaşadığı UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselen ilk takım oldu.

Muhabir: Mutlu Demirtaştan

Anahtar Kelimeler:
Atletico MadridFutbolSporUEFA Avrupa Ligi
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