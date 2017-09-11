Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

İSTANBUL(AA) - Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), Almanya (Bundesliga), İtalya (Serie A) ve Fransa'daki (Ligue 1) karşılaşmalara, hafta sonu devam edildi.

İngiltere'de Manchester United, İspanya'da Barcelona, Almanya'da Borussia Dortmund, İtalya'da Juventus, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), haftayı lider kapattı.

Premier Lig

Üç haftayı kayıpsız geçen Manchester United, deplasmanda Stoke City ile 2-2 berabere kalarak ilk puan kaybını yaşadı.

Haftanın merakla beklenen maçında Manchester City, sahasında Liverpool'u 5-0 yendi.

Son şampiyon Chelsea, Leicester City'ye konuk olduğu maçı 2-1 kazandı. Zirve takipçilerinden Watford ise Southampton deplasmanından 2-0 galip ayrıldı.

Premier Lig'in 4. haftasında 10 puanı bulunan Manchester United, averajla Manchester City'nin önünde liderliğini sürdürdü. İki takımın ardından Chelsea 9, Watford 8 puanla sıralandı.

La Liga

Barcelona, Lionel Messi'nin "hat trick" ile tamamladığı maçta, evinde Espanyol'u 5-0 gibi farklı bir skorla geçerek 3'te 3 yaptı.

Real Sociedad, Deportivo deplasmanında 4-2 kazanarak yoluna kayıpsız devam etti.

Ligin kayıpsız takımlarından Sevilla, Eibar'ı 3-0, Athletic Bilbao da Girona'yı 2-0 yendi.

Villarreal'in evinde Real Betis'i 3-1 yenerek ilk galibiyetini aldığı karşılaşmada Enes Ünal, takımının son golünü attı.

Son şampiyon Real Madrid'in sahasında Levante ile 1-1'lik eşitliği bozamadığı haftada, Atletico Madrid ise Valencia deplasmanında golsüz berabere kaldı.

La Liga'da 9 puana sahip Barcelona, averajla Real Sociedad'ın önünde liderliğe yerleşti. İki takımı Sevilla ve Athletic Bilbao 7'şer, Leganes 6, Atletico Madrid, Real Madrid, Levante ve Valencia 5'er puanla izledi.

Bundesliga

Nuri Şahin ve Ömer Toprak'ın forma giydiği mücadelede Bundesliga lideri Borussia Dortmund, Çağlar Söyüncü'nün görev aldığı Freiburg ile deplasmanda golsüz berabere kaldı.

Hoffenheim, Bayern Münih karşısında, Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Leipzig de Hamburg önünde 2-0 galip geldi.

Ligin yenilgisi bulunmayan takımlarından Hannover 96, Wolfsburg deplasmanından 1-1'lik beraberlikle döndü.

Mainz 05'in evinde Bayer Leverkusen'i 3-1 yendiği karşılaşmada, Türk asıllı Alman futbolculardan Suat Serdar bir gol, Levin Öztunalı da bir asist yaptı.

Bundesliga'nın 3. haftasını 7 puanla tamamlayan kulüplerden Borussia Dortmund, averajla Hoffenheim ve Hannover 96'nın önünde liderlikte yer aldı. Leipzig, Schalke 04, Bayern Münih ve Hamburg 6'şar puanla bu üç takımın arkasında sıralandı.

Serie A

Serie A'da son 6 yılın şampiyonu Juventus, sahasında Chievo'yu 3-0 mağlup etti.

Ligin kayıpsız ekiplerinden Inter, evinde SPAL'ı 2-0, Napoli de deplasmanda Bologna'yı 3-0'lık skorla geçti.

Ciro Immobile'nin "hat trick" yaptığı karşılaşmada Lazio, sahasında Milan'ı 4-1 yenmeyi başardı. Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın tek golünün asistini kaydetti.

İlk 3 haftanın ardından 9 puan toplayan ekiplerden Juventus, averajla Inter ve Napoli'nin önünde zirvede yer aldı. Lazio ve Torino 7'şer puan topladı.

Ligue 1

İlk 5 haftayı kayıpsız geçen PSG, Metz deplasmanında 5-1 kazandı. PSG ile ilk maçına çıkan genç yıldız Kylian Mbappe, mücadeleyi birer gol ve asistle tamamladı.

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Monaco ise Nice deplasmanında 4-0 gibi farklı bir skorla kaybetti.

Zirve takibini sürdüren Olympique Lyon ise sahasında Guingamp'ı 2-1 yendi.

Ligue 1'e 5'te 5 ile başlayan kulüplerden PSG, liderliğini sürdürdü. PSG'yi 12 puanla Monaco ve 11 puanla Olympique Lyon takip etti.

Muhabir: Mutlu Demirtaştan