Avrupa'nın en uzun rallisi Transanatolia tamamlandı

SAMSUN (AA) - Türkiye'deki ralli organizasyonlarının en iddialıları arasında yer alan ve İtalya, Fransa, Portekiz, İspanya, Hollanda, Yunanistan ile Azerbaycan gibi ülkelerden sporcuların katılımıyla uluslararası boyut kazanan yarış, 7 gün sürdü.

İzmir'de startı verilen Transanatolia, ralli motosikletleri, arazi araçları, kamyon ve "buggy"lerin katılımıyla toprak, çamur ve su geçişlerinden oluşan 2 bin 800 kilometrelik zorlu parkurda koşuldu.

Samsun Batıpark dolgu sahasında düzenlenen törenle yarışmacılara ödülleri verildi.

Dereceye giren sporcular kategorilerine göre şöyle:

Motosiklet Ralli Kategorisi:

1. Francesco Catanese (İtalya)

2. Francesco Tarricone (İtalya)

3. Serkan Özdemir (Türkiye)

Quad Ralli Kategorisi:

1. Ömer Muharrem Göksel (Türkiye)

SSV Ralli Kategorisi:

1. Tsanko Tsankov (Bulgaristan)

2. Necati Şahin (Türkiye)

Arazi Aracı Kategorisi:

1. Mert Becce - Hakan İsen (Türkiye)

2. Tolga Yılmaz - Ebru Demirbay Erişti (Türkiye)

3. Hüseyin Kurt - Özaydın Dölek (Türkiye)

Kamyon Kategorisi:

1. Marino Mutti - Andrea Mazzoleni (İtalya)

Motosiklet Raid:

1. Barış Bilen Vural (Türkiye)

1. Haluk Kutay - Ali Kutay (Türkiye)

2. Göktuğ Güzelbey - Hüseyin Murat Özkargın (Türkiye)

3. Turgay Düzcü - Serhat Şükrü Yaylalı (Türkiye)

Muhabir: İlyas Gün