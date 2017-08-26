Avrupa'nın en uzun rallisi Transanatolia tamamlandı

SAMSUN (AA) - Türkiye'deki ralli organizasyonlarının en iddialıları arasında yer alan ve İtalya, Fransa, Portekiz, İspanya, Hollanda, Yunanistan ile Azerbaycan gibi ülkelerden sporcuların katılımıyla uluslararası boyut kazanan yarış, 7 gün sürdü.
İzmir'de startı verilen Transanatolia, ralli motosikletleri, arazi araçları, kamyon ve "buggy"lerin katılımıyla toprak, çamur ve su geçişlerinden oluşan 2 bin 800 kilometrelik zorlu parkurda koşuldu.
Samsun Batıpark dolgu sahasında düzenlenen törenle yarışmacılara ödülleri verildi.
Dereceye giren sporcular kategorilerine göre şöyle:
Motosiklet Ralli Kategorisi:
1. Francesco Catanese (İtalya)
2. Francesco Tarricone (İtalya)
3. Serkan Özdemir (Türkiye)
Quad Ralli Kategorisi:
1. Ömer Muharrem Göksel (Türkiye)
SSV Ralli Kategorisi:
1. Tsanko Tsankov (Bulgaristan)
2. Necati Şahin (Türkiye)
Arazi Aracı Kategorisi:
1. Mert Becce - Hakan İsen (Türkiye)
2. Tolga Yılmaz - Ebru Demirbay Erişti (Türkiye)
3. Hüseyin Kurt - Özaydın Dölek (Türkiye)
Kamyon Kategorisi:
1. Marino Mutti - Andrea Mazzoleni (İtalya)
Motosiklet Raid:
1. Barış Bilen Vural (Türkiye)
1. Haluk Kutay - Ali Kutay (Türkiye)
2. Göktuğ Güzelbey - Hüseyin Murat Özkargın (Türkiye)
3. Turgay Düzcü - Serhat Şükrü Yaylalı (Türkiye)
Muhabir: İlyas Gün