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02 Haziran 2017 Cuma 22:10

Aykut Kocaman Konyaspor'u bıraktı

Atiker Konyaspor Teknik direktörü Aykut Kocaman, Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan'a gelecek sezon kulüpte kalmayacağı kararını bildirdi.

Aykut Kocaman Konyaspor'u bıraktı
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Aykut Kocaman Konyaspor'u bıraktı
   Atiker Konyaspor Teknik direktörü Aykut Kocaman, Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan'a gelecek sezon kulüpte kalmayacağı kararını bildirdi. Ntvspor'un haberine göre Aykut Kocaman; Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan ve yöneticilerle iftar yemeği öncesinde bir araya geldi. Kocaman görüşmede Ahmet Şan'dan gelecek sezon kulüpteki görevine devam etmeme konusunda anlayış istedi. Taraflar birbirlerine teşekkür ederek uzlaştı. Böylece Aykut Kocaman'ın Atiker Konyaspor serüveninin Galatasaray maçıyla biteceği kesinleşti. Kocaman isminin kısa süre içerisinde Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olarak resmen açıklanması bekleniyor.
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