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Aytemiz Alanyaspor 1-Fenerbahçe 4
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Aytemiz Alanyaspor 1-Fenerbahçe 4

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 5.haftasında, Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe , rakibini 4-1 yendi.

Aytemiz Alanyaspor 1-Fenerbahçe 4

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 5.haftasında, Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe , rakibini 4-1 yendi.

18 Eylül 2017 Pazartesi 08:13
Aytemiz Alanyaspor 1-Fenerbahçe 4

Aytemiz Alanyaspor 1-Fenerbahçe 4

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 5.haftasında, Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe , rakibini 4-1 yendi. Sarılacivertlilerin gollerini 16. dakikada Vincent Janssen, 45+2 ile 90+5. dakikalarda Mathieu Valbuena ile 60. dakikada penaltıdan Giuliano Victor De Paula kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü ise 42. dakikada Emre Akbaba’dan geldi. Fenerbahçemiz bu sonuçla puanını 8’e yükseltti.  

Stat: Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'nda

Hakem: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Gassama (Dk. 55 Welinton Silva), Tzavellas, Birol Parlak, Berkan Emir (Dk. 61 N'Sakala), Efecan Karaca, Taha Yalçıner, Mbilla (Dk. 66 Lungu), Emre Akbaba, Junior Fernandes, Vagner Love 

Fenerbahçe: Kameni, Isla, Neto, Neustaedter, Hasan Ali Kaldırım, De Souza, Ozan Tufan, Dirar (Dk. 32 Mehmet Ekici) (Dk. 78 Alper Potuk), Giuliano, Valbuena, Janssen (Dk. 84 Soldado) 

Goller: Dk. 16 Janssen, Dk. 45+2 ve 90+5 Valbuena, Dk. 60 Giuliano (Penaltıdan) (Fenerbahçe), Dk. 42 Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor) 

Sarı kartlar: Dk. 27 Neto, Dk. 45 De Souza, Dk. 79 Kameni (Fenerbahçe)

Anahtar Kelimeler:
Aytemiz AlanyasporFenerbahçe
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