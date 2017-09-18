Aytemiz Alanyaspor 1-Fenerbahçe 4

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 5.haftasında, Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe , rakibini 4-1 yendi. Sarılacivertlilerin gollerini 16. dakikada Vincent Janssen, 45+2 ile 90+5. dakikalarda Mathieu Valbuena ile 60. dakikada penaltıdan Giuliano Victor De Paula kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü ise 42. dakikada Emre Akbaba’dan geldi. Fenerbahçemiz bu sonuçla puanını 8’e yükseltti.

Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'nda

Hakem: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Gassama (Dk. 55 Welinton Silva), Tzavellas, Birol Parlak, Berkan Emir (Dk. 61 N'Sakala), Efecan Karaca, Taha Yalçıner, Mbilla (Dk. 66 Lungu), Emre Akbaba, Junior Fernandes, Vagner Love

Fenerbahçe: Kameni, Isla, Neto, Neustaedter, Hasan Ali Kaldırım, De Souza, Ozan Tufan, Dirar (Dk. 32 Mehmet Ekici) (Dk. 78 Alper Potuk), Giuliano, Valbuena, Janssen (Dk. 84 Soldado)

Goller: Dk. 16 Janssen, Dk. 45+2 ve 90+5 Valbuena, Dk. 60 Giuliano (Penaltıdan) (Fenerbahçe), Dk. 42 Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 27 Neto, Dk. 45 De Souza, Dk. 79 Kameni (Fenerbahçe)