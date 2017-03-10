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10 Mart 2017 Cuma 22:05

Aytemiz Alanyaspor 2-Fenerbahçe 3

   Spor Toto Süper Lig'in 24. hafta açılış mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup etti.

Aytemiz Alanyaspor 2-Fenerbahçe 3
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Aytemiz Alanyaspor 2-Fenerbahçe 3
   Spor Toto Süper Lig'in 24. hafta açılış mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup etti. Fenerbahçe, 2017 yılında ilk deplasman galibiyetini aldı. Bahçeşehir Okulları Arena'da oynanan mücadelede ev sahibi Aytemiz Alanyaspor 2. dakikada Fernandes ve 15. dakikada Vagner Love'ın attığı gollerle maçta 2-0 öne geçti. Ancak Fenerbahçe 32. dakikada Omeruo'nun kendi kalesine ve 39. dakikada Fernandao'nun attığı gollerle maçı 2-2'ye getirdi ve ilk yarı bu skorla bitti.
   İkinci yarı 58. dakikada Fenerbahçe Aatıf'ın attığı golle maçta skoru 3-2'ye getirdi ve mücadeleyi 2-0'dan 3-2'ye getirerek kritik bir galibiyet aldı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 44 yaparak zirve takibini sürdürürken, Aytemiz Alanyaspor 25 puanda kaldı.
Yazarımız Tayfun Gökdeniz'in Maç Yorumu
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FenerbahçeAlanyaspor
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