Aytemiz Alanyaspor 3-Kasımpaşa1

Maçta ilk gol 8.ci dakikada Aytemiz Alanyaspor'dan geldi.Vagner Love takımını 1-0 öne geçirdi.37.ci dakikada Vagner Love takımını 2-0 öne geçiren golü attı.
İlk yarı bu sonuçla sona erdi.İkinci yarıda konuk ekip 53.dakikada Fode Koita ile farkı bire indirdi.79.dakikada Aytemiz Alanyaspor Georgios Tzavellas ile farkı yeniden ikiye çıkararak skoru 3-1 yaptı.Bu skorlarla Aytemiz Alanyaspor puanını 31'e çıkarırken Kasımpaşa 35 puanda kaldı.
Alanyaspor:
Haydar, Omeruo, Gassama, Berkan, Tzavellas, Sackey, Candeias, Fernandes, Efecan, Emre Akbaba, Vagner Love.
Kasımpaşa:
Ramazan, Sadiku, Veigneau, Titi, Popov, Abdullah, Castro, Veysel Sarı, Tunay Torun, Turgut Doğan Şahin, Adem Büyük.