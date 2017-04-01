Aytemiz Alanyaspor 3-Kasımpaşa1

Maçta ilk gol 8.ci dakikada Aytemiz Alanyaspor'dan geldi.Vagner Love takımını 1-0 öne geçirdi.37.ci dakikada Vagner Love takımını 2-0 öne geçiren golü attı.İlk yarı bu sonuçla sona erdi.İkinci yarıda konuk ekip 53.dakikada Fode Koita ile farkı bire indirdi.79.dakikada Aytemiz Alanyaspor Georgios Tzavellas ile farkı yeniden ikiye çıkararak skoru 3-1 yaptı.Bu skorlarla Aytemiz Alanyaspor puanını 31'e çıkarırken Kasımpaşa 35 puanda kaldı.Haydar, Omeruo, Gassama, Berkan, Tzavellas, Sackey, Candeias, Fernandes, Efecan, Emre Akbaba, Vagner Love.Ramazan, Sadiku, Veigneau, Titi, Popov, Abdullah, Castro, Veysel Sarı, Tunay Torun, Turgut Doğan Şahin, Adem Büyük.

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