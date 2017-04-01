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01 Nisan 2017 Cumartesi 17:41

Aytemiz Alanyaspor 3-Kasımpaşa1

Aytemiz Alanyaspor evinde oynadığı karşılaşmada Kasımpaşa'yı 3-1 yenerek biraz rahat nefes aldı.

Aytemiz Alanyaspor 3-Kasımpaşa1
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Aytemiz Alanyaspor 3-Kasımpaşa1

  Maçta ilk gol 8.ci dakikada Aytemiz Alanyaspor'dan geldi.Vagner Love takımını 1-0 öne geçirdi.37.ci dakikada Vagner Love takımını 2-0 öne geçiren golü attı.
   İlk yarı bu sonuçla sona erdi.İkinci yarıda konuk ekip 53.dakikada Fode Koita ile farkı bire indirdi.79.dakikada Aytemiz Alanyaspor Georgios Tzavellas ile farkı yeniden ikiye çıkararak skoru 3-1 yaptı.Bu skorlarla Aytemiz Alanyaspor puanını 31'e çıkarırken Kasımpaşa 35 puanda kaldı.
Alanyaspor:
Haydar, Omeruo, Gassama, Berkan, Tzavellas, Sackey, Candeias, Fernandes, Efecan, Emre Akbaba, Vagner Love.
Kasımpaşa:
Ramazan, Sadiku, Veigneau, Titi, Popov, Abdullah, Castro, Veysel Sarı, Tunay Torun, Turgut Doğan Şahin, Adem Büyük.
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Anahtar Kelimeler
Aytemiz AlanyasporKasımpaşa
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