Aytemiz Alanyaspor 4-Kardemir Karabükspor 2

Spor Toto Süper Lig 31. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor, Kardemir Karabükspor'u ağırladı. Ev sahibi sahadan 4-2 galip ayrıldı. Alanya'nın golleri Vagner Love (3) ve Candeias'tan geldi. Karabükspor'a Seleznyov (penaltı) ve Yatabare'nin sayıları yetmedi.Haydar Yılmaz, Gassama, Omeruo, Tzavellas, NSakala, Sackey, Efecan Karaca, Emre Akbaba, Cendeias, Fernandes, Vagner LoveAhmet Şahin, Papp, Dany, Barış Başdaş, Latovlevici, Gaman, Tanese, Poko, Bliznichenko, Zec, SeleznovDk. 17 Seleznov (Penaltıdan) (Kardemir Karabükspor), Dk. 45 Vagner Love (Aytemiz Alanyaspor)45+2 Barış Başdaş (Kardemir Karabükspor)

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