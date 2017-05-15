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15 Mayıs 2017 Pazartesi 09:29

Aytemiz Alanyaspor 4-Kardemir Karabükspor 2

Spor Toto Süper Lig 31. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor, Kardemir Karabükspor'u ağırladı.

Aytemiz Alanyaspor 4-Kardemir Karabükspor 2
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Aytemiz Alanyaspor 4-Kardemir Karabükspor 2
   Spor Toto Süper Lig 31. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor, Kardemir Karabükspor'u ağırladı. Ev sahibi sahadan 4-2 galip ayrıldı. Alanya'nın golleri Vagner Love (3) ve Candeias'tan geldi. Karabükspor'a Seleznyov (penaltı) ve Yatabare'nin sayıları yetmedi.

AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar Yılmaz, Gassama, Omeruo, Tzavellas, NSakala, Sackey, Efecan Karaca, Emre Akbaba, Cendeias, Fernandes, Vagner Love
KARDEMİR KARABÜKSPOR: Ahmet Şahin, Papp, Dany, Barış Başdaş, Latovlevici, Gaman, Tanese, Poko, Bliznichenko, Zec, Seleznov

GOLLER: Dk. 17 Seleznov (Penaltıdan) (Kardemir Karabükspor), Dk. 45 Vagner Love (Aytemiz Alanyaspor)
SARI KARTLAR: 45+2 Barış Başdaş (Kardemir Karabükspor)
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Anahtar Kelimeler
Aytemiz AlanyasporKardemir Karabükspor
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