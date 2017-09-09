Aytemiz Alanyaspor deplasmanda kazandı

KONYA (AA) - Süper Lig'in 4. haftasında Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Atiker Konyaspor'u 2-0 mağlup etti.İlk yarı
7. dakikada ceza sahasına topla hareketlenen Gassama'nın pası sonrası Vagner Love'un sert şutunda, top direkten döndü.
22. dakikada Birol Parlak'ın orta sahadan gönderdiği topla buluşan Vagner Love'nin şutunda, kaleci Serkan Kırıntılı meşin yuvarlağın sahibi oldu.
42. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Efecan Karacan'ın ceza sahası içine gönderdiği top, Filipovic'in eline çarparken, hakem Bülent Yıldırım, penaltı karar verdi. Vagner Love, penaltı vuruşunu değerlendirerek, takımını 1-0 öne geçirdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Aytemiz Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.İkinci yarı
52. dakikada Skubic'in pasında Milosevic'in, ceza yayı üzerinden çektiği şutta, kaleci Haydar Yılmaz topu kornere tokatladı.
56. dakikada Fernandes'in ceza sahası içerisinde çektiği sert şutta, kaleci Serkan Kırıntılı topu kornere çeldi.
72. dakika Aytemiz Alanyaspor farkı ikiye çıkardı. Fernandes'in ceza sahası içerisine gönderdiği topa müdahale eden Filipovic'in ters vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.
Karşılaşma Aytemiz Alanyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Muhabir: Basir Gülüm,Abdullah Doğan