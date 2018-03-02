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Aytemiz Alanyaspor kalecisi Haydar Yılmaz: Gençlerbirliği'ni yenebilecek güçteyiz

Aytemiz Alanyaspor kalecisi Haydar Yılmaz, "Gençlerbirliği son haftaların çıkış yapan iyi bir takımı ama düşüncem, Gençlerbirliği'ni yenebilecek güçteyiz." dedi.

Aytemiz Alanyaspor kalecisi Haydar Yılmaz: Gençlerbirliği'ni yenebilecek güçteyiz

Aytemiz Alanyaspor kalecisi Haydar Yılmaz, "Gençlerbirliği son haftaların çıkış yapan iyi bir takımı ama düşüncem, Gençlerbirliği'ni yenebilecek güçteyiz." dedi.

02 Mart 2018 Cuma 20:02
Aytemiz Alanyaspor kalecisi Haydar Yılmaz: Gençlerbirliği'ni yenebilecek güçteyiz

ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 4 Mart Pazar günü deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak Aytemiz Alanyaspor'un kalecisi Haydar Yılmaz, rakiplerini yenebilecek güçte olduklarını söyledi.

Kaleci Haydar Yılmaz, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Bursaspor maçında yaşadığı sakatlığı atlattığını ifade etti.

Takımla çalışmalara başladığını anlatan Haydar, Gençlerbirliği maçında oynamaya hazır olduğunu belirtti.

Gençlerbirliği maçının çok önemli olduğunu vurgulayan Haydar, "Gençlerbirliği son haftaların çıkış yapan iyi bir takımı ama düşüncem, Gençlerbirliği'ni yenebilecek güçteyiz. Çünkü takımımızda çok iyi ayaklar var. Hücuma iyi ve çabuk çıkıyoruz. Onun için Gençlerbirliği'ni yenmeye gidiyoruz. Bu maçı alacak güçteyiz, elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz." diye konuştu.

"Hocanın söylediklerini asgari düzeyde dahi yapabilirsek Gençlerbirliği'ni yeneriz"

Gençlerbirliği maçını çıkış maçı olarak değerlendirdiklerini anlatan Haydar, yeni teknik direktörlerinin de kendilerine ekstra katkısının olacağını aktardı.

Yeni teknik direktörleriyle frekanslarının tuttuğuna değinen Yılmaz, "Kısa sürede takım hakkında iyi değerlendirmelerde bulundu. Bize güzel şeylerden bahsetti. Hocanın söylediklerini asgari düzeyde dahi yapabilirsek Gençlerbirliği'ni yeneriz." ifadelerini kullandı.

Gençlerbirliği mesaisi

Aytemiz Alanyaspor, Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde gerçekleştirdi. Isınma hareketiyle başlayan idmanda futbolcular koordinasyon çalışması yaptı. Antrenmanın son bölümünde ise futbolcular taktik çalışması yaptı.

İdmana sakatlığı süren Berkan Emir katılmadı.

Muhabir: Mustafa Kurt

Son Güncelleme: 02.03.2018 17:44
Anahtar Kelimeler:
Spor
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