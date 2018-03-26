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Aziz Yıldırım "2 şampiyonluğumuzu FETÖ çaldı" 

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım gündeme ilişkin çok çarpıcı açıklamalarda bulundu

Aziz Yıldırım "2 şampiyonluğumuzu FETÖ çaldı" 

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım gündeme ilişkin çok çarpıcı açıklamalarda bulundu

26 Mart 2018 Pazartesi 08:53
Aziz Yıldırım "2 şampiyonluğumuzu FETÖ çaldı" 

Aziz Yıldırım "2 şampiyonluğumuzu FETÖ çaldı" 

   Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım gündeme ilişkin çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, “Üst üste şampiyonluklar yaşadığımız dönemde FETÖ karşımıza çıktı. İlk olarak 2006’da devreye girdi. 2010’da da çeşitli müdahalelerle Bursaspor şampiyon yapıldı” dedi.

  Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, “Üst üste şampiyonluklar yaşadığımız dönemde FETÖ karşımıza çıktı. İlk olarak 2006’da devreye girdi. 2010’da da çeşitli müdahalelerle Bursaspor şampiyon yapıldı” dedi. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Türkiye Futbol Vakfı'nın Stadyum isimli dergisinde çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Aziz Yıldırım'ın FETÖ'nün futbola ciddi müdahalelerde bulunduğunu ve 2 şampiyonluklarını ayak oyunlarıyla çaldığını söyledi.

   İşte Yıldırım'ın gündemi sarsan o açıklamaları ." Üst üste şampiyonluklar yaşadığımız dönemde FETÖ devreye girdi. Bizim şanssızlığımız, FETÖ'nün en güçlü döneminde kulübün başında olmamız ve en başından beri FETÖ'ye karşı durmamızdı Şanssızlık dediğimiz bu durum ülkemizin 15 Temmuz'daki en büyük ilham kaynağı oldu ve bununla gurur duyuyoruz. Denizli'den sonra tekrar ağırlığımızı koyduk ama yine onlar vardı. Kulüp tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynandı. Derken yine FETÖ, yine futbola yapılan müdahaleler ve Bursaspor şampiyon yapıldı. Son operasyonları ise 3 Temmuz oldu. ALEX'İN son gelişi hakkında da konuşan Başkan Yıldırım, "Taraftarın kendisini ıslıkladığı, yuhaladığı Sakaryaspor maçında ben ayağa kalkıp Alex'i alkışlamıştım. Ancak burada atlamamamız gereken bir nokta var; hiç kimse Fenerbahçe isminden daha büyük değildir. Alex'le kulüp yıpratılamaz. Buna izin vermem" dedi..

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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım
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