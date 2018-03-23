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Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a eleştiri

 Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım gittiği Biga'dan Ali Koç'un sloganına eleştiride bulundu.

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a eleştiri

 Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım gittiği Biga'dan Ali Koç'un sloganına eleştiride bulundu.

23 Mart 2018 Cuma 09:11
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a eleştiri

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a eleştiri

   Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım gittiği Biga'dan Ali Koç'un sloganına eleştiride bulundu.Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Biga'da pota açılışı yaparken rakibi Ali Koç'un seçim sloganına eleştiride bulundu. Ali Koç'un İstanbul'daki konuşmasının ardından Aziz Yıldırım Biga'dan Ali Koç'a mesaj gönderdi...Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım’dan kongrede başkan adayı Ali Koç’un “Özlenen Fenerbahçe için” sloganına Biga’da yanıt geldi.Aziz Yıldırım bu sloganın iyi düşünülmediğini belirterek özlenen Fenerbahçe 1998’den önceki Fenerbahçe mi diye sordu.

   İşte Yıldırım’ın Biga’daki sözleri; "20 yıl önce stadı olmayan, tuvalete gittiğiniz zaman pantlonlarınızı, ayakkabalılarını yan bastığınız, salonu olmayan, Topuk Yaylası olmayan, Ankara İncek tesisleri olmayan, Dereağzı tesisleri olmayan, ilk yapılan modern stadı olmayan, içinde locaların olması, 1907 tribünlerinin olması, Avrupa’ya gittiğimizde bizde olmadığını söylediğimiz ısıtma sistemi…Özlenen Fenerbahçe bu mu yoksa 1998’den önce bu saydıklarımın hiç biri olmayan, 6 ayda bir kongreye giden 6 ayda bir kendi arasında savaşan, başkanları gönderen, yöneticileri gönderen, kız basketi 2. Ligde, kız voleybolu 2. Ligde. 1. Lige çıkmasın diye uğraş verilen bir tek futbol takımına dayalı düzeni mi özlüyoruz?Yoksa son 20 yılda Fenerbahçe’nin geldiği noktayı mı özlüyoruz. Veya özleyeceğiz. Şimdi konuşmaları yaparken dikkat etmeniz lazım. Özlenen Fenerbahçe dediğiniz zaman sanki geçmişte Avrupa şampiyonu olmuşuz düşünceleri ile futbol takımı ile veya basketbola geldiğiniz zaman geçen yılın Avrupa şampiyonu Fenerbahçe basketbol takımıdır."

Ajansspor

Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Başkanı Aziz YıldırımAli Koç
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