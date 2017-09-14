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Aziz Yıldırım'dan Hakan Dinçay'a veda mesajı

 Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım önceki gün vefat eden Asbaşkan Hakan Dinçay'a veda mesajı yayınladı

Aziz Yıldırım'dan Hakan Dinçay'a veda mesajı

 Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım önceki gün vefat eden Asbaşkan Hakan Dinçay'a veda mesajı yayınladı

14 Eylül 2017 Perşembe 10:07
Aziz Yıldırım'dan Hakan Dinçay'a veda mesajı

Aziz Yıldırım'dan Hakan Dinçay'a veda mesajı

   Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım önceki gün vefat eden Asbaşkan Hakan Dinçay'a veda mesajı yayınladı.İşte o veda mesajı;

"Uzun yıllar birlikte kol kola yürüdüğüm, mutlu ve mutsuz günlerimizde bir an olsun yanımızdan ayrılmamış, kulübümüze bir çok alanda yaptığı katkının yanı sıra özellikle voleybol şubemizin bu günlere gelmesinde en büyük pay sahiplerinden biri olan, yönetim kurulu üyemiz, mesai arkadaşım, değerli kardeşim Hakan Dinçay’ı kaybetmemizin üzüntüsünü derinden yaşıyorum. Hayatının önemli bir bölümünü Fenerbahçe mesaisiyle geçirmiş, yaptığı hizmetler hiçbir zaman unutulmayacak olan kardeşim Hakan Dinçay’a Allah’tan rahmet; kederli ailesi ve tüm camiamıza baş sağlığı diliyorum. Mekanın cennet olsun Hakan Dinçay…" 

Aziz YILDIRIM FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ BAŞKANI

Anahtar Kelimeler:
Hakan DinçayFenerbahçe
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