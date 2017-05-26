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26 Mayıs 2017 Cuma 14:23

Aziz Yıldırım ifade verdi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’ın, Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör’e yönelik fiili müdahalesi sebebiyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında “şüpheli” sıfatıyla ifadesine başvuruldu.

Aziz Yıldırım ifade verdi
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Aziz Yıldırım ifade verdi
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’ın, Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör’e yönelik fiili müdahalesi sebebiyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında “şüpheli” sıfatıyla ifadesine başvuruldu.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, yazılı sunduğu 3 sayfalık ifadesinde, Yakın Doğu Üniversitesi-Fenerbahçe arasında yapılacak maç öncesinde spor salonuna taraftar alınması konusunda Eyigüngör ile görüşmeler yapıldığını belirterek, bu görüşmeler neticesinde de maça Fenerbahçe taraftalarının alınmayacağını, maçı protokolden izleyecek yöneticilerin de protokol girişlerine izin verilmeyeceğini, bu yüzden maça gelmemelerini söylediklerini kaydetti.
Bu konuda federasyona da bilgi verdiklerini anlatan Yıldırım, bu gelişmelerin ardından maçın oynanacağı gün Caferağa Spor Salonu’na gittiğini, burada müsabaka için beklerken “Asya Kartalları” isimli Beşiktaş taraftar grubunun küfürleriyle karşılaştığını aktardı.



Yıldırım, şahsına ayrılan yere oturmak için yöneldiği sırada Işık Eyigüngör’le göz göze gelmek suretiyle karşılaştığını anlatarak, Eyigüngör’ün, maça alınmayacakları yönünde söylediği sözlerine ve spor salonunda edilen küfürlere ilişkin sorularına normalmiş gibi davranması üzerine söz konusu olayın meydana geldiğini kaydetti.
Yıldırım ,Eygüngör’ün de kendisine vurmak istediğini, elini kaldırarak salladığını ancak kendisini çekmesi üzerine isabet etmediğini belirterek, Işık Eyigüngör’ün kesinlikle gözüne yumruk atılmadığını söylediğini anlattı.
Aziz Yıldırım, kendisine vurmak için elini salladığı esnada gözlüğünün kırılmasına neden olduğu ve usulsüz seyirci alınmasına sebebiyet verdiği gerekçesiyle Eyigüngör’den şikayetçi olduğunu ifade etti.
Öte yandan, Yıldırım’ın savcılık tarafından verilen “spor müsabakalarını seyirden yasaklama” tedbirine ilişkin de itirazda bulunduğu belirtildi.
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