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02 Haziran 2017 Cuma 21:16

Aziz Yıldırım'ın cezası kaldırıldı

 Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım hakkında verilen spor müsabkaalarını seyirden yasaklama tedbiri kaldırıldı.

Aziz Yıldırım'ın cezası kaldırıldı
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Aziz Yıldırım'ın cezası kaldırıldı
   Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım hakkında verilen spor müsabkaalarını seyirden yasaklama tedbiri kaldırıldı.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Aziz Yıldırım hakkında, Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör'e yönelik fiili müdahalesi sebebiyle başlatılan soruşturma kapsamında verilen "spor müsabakalarını seyirden yasaklama" tedbirinin kaldırılmasına hükmedildi.
  Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu, Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör'e yönelik fiili müdahalesi nedeniyle Yıldırım hakkında "kasten yaralama" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında verilen tedbir kararının kaldırılmasına karar verdi. Savcılık, Yıldırım hakkında uygulanan "spor müsabakalarını seyirden yasaklama" tedbirinin kaldırılması için emniyete yazı gönderdi. Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisinde 7 Mayıs'ta oynanan Yakın Doğu Üniversitesi-Fenerbahçe maçından önce çıkan olaylarda kendisine fiili müdahalede bulunan Aziz Yıldırım hakkında polis merkezine giderek şikayette bulunmuştu.
   Habertürk'ün haberine göre  şikayet üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Yıldırım hakkında "kasten yaralama" ve 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet suçlarından soruşturma başlatılmış, savcılık soruşturma kapsamında Yıldırım hakkında "spor müsabakalarını seyirden yasaklama" tedbiri uygulanması için talimat vermişti. Öte yandan Yıldırım, soruşturma kapsamında savcılığa verdiği ifade sırasında söz konusu tedbire ilişkin itirazda bulunmuştu.
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Aziz YıldırımYasak
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