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Aziz Yıldırım, Samandıra'yı satın alıyor

1998 yılının şubat ayında dönemin kulüp başkanı Vefa Küçük'ü 1 oy farkla geçerek başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım, 20 yıllık süreyi daha da uzatmanın yollarını arıyor.

Aziz Yıldırım, Samandıra'yı satın alıyor

1998 yılının şubat ayında dönemin kulüp başkanı Vefa Küçük'ü 1 oy farkla geçerek başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım, 20 yıllık süreyi daha da uzatmanın yollarını arıyor.

23 Mart 2018 Cuma 16:22
Aziz Yıldırım, Samandıra'yı satın alıyor

Aziz Yıldırım, Samandıra'yı satın alıyor


Fenerbahçe Kulübü'nde 20 yıldır başkanlık koltuğunda oturan Aziz Yıldırım, bu süreyi daha da uzatmanın yollarını arıyor. 1998 yılı şubat ayında Vefa Küçük'ten 1 oy fazla alarak koltuğa oturmayı başaran Aziz Yıldırım şimdi de rakip adayların önünü kesebilmek için kulübün tesislerini satın almayı planlıyor.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın, Samandıra'daki dev araziyi satın alacağı ve altyapının buraya taşınacağı iddia edildi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Samandıra’daki dev araziyi satın alıyor. Böylece Sarı-Lacivertlilerde altyapı Samandıra’ya taşınacak.

Milliyet Gazetesi’nde yer alan habere göre; bu satın almadaki amaç ise tesisleri tek bir merkezde toplayarak koordinasyonlu bir şekilde çalışmak alt ve üst yapının bir arada olmasını sağlamak.

Aziz Yıldırım yıllardır üzerinde durduğu proje için son detaylar görüşülecek. Herhangi bir sorun çıkmaması halinde çalışmalar başlayacak.

Sarı-Lacivertli kulüp, daha önce de Tuzla ve Gebze’de arazi bakmıştı.

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