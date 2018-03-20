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Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman PFDK'ya sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Yıldırım ile sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Kocaman'ı disiplin kuruluna sevk etti.

Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman PFDK'ya sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Yıldırım ile sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Kocaman'ı disiplin kuruluna sevk etti.

20 Mart 2018 Salı 19:09
Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman PFDK'ya sevk edildi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Aykut Kocaman'ı TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Aziz Yıldırım'ın, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildiği belirtildi.

Aykut Kocaman'ın da Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'la geçen hafta sonu oynanan derbiden sonra basın toplantısındaki söylemlerinin sportmenliğe aykırı açıklamalar olarak değerlendirildiği ve bu nedenle PFDK'ya sevkine karar verildiği aktarıldı.

Açıklamada, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbi maçın ardından çeşitli nedenlerden her iki kulübün de disiplin kuruluna gönderildiği kaydedildi.

Hukuk müşavirliğinin, Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Kasımpaşa'yı da çeşitli sebeplerden ötürü PFDK'ya sevk ettiği ifade edildi.

Ayrıca, Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın da PFDK'ya gönderildiği belirtildi.

Muhabir: Erkan Tiryaki

Son Güncelleme: 20.03.2018 17:06
Anahtar Kelimeler:
Spor
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