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Bafetimbi Gomis'in rekorlar gecesi

Galatasaray'ın Süper Lig'de Kardemir Karabükspor'u 7-0 yendiği maçta 4 gol birden atan ve Süper Lig'deki gol sayısını 24'e çıkaran Gomis, bu alanda kariyer rekoru kırdı.

Bafetimbi Gomis'in rekorlar gecesi

Galatasaray'ın Süper Lig'de Kardemir Karabükspor'u 7-0 yendiği maçta 4 gol birden atan ve Süper Lig'deki gol sayısını 24'e çıkaran Gomis, bu alanda kariyer rekoru kırdı.

03 Mart 2018 Cumartesi 21:55
Bafetimbi Gomis'in rekorlar gecesi

İSTANBUL (AA) - Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de Kardemir Karabükspor'u 7-0 yendiği maçta rakip ağları 4 kez havalandıran Bafetimbi Gomis, iki rekora ulaştı.

Kariyerinde daha önce Saint-Etienne, Olympique Lyon, Swansea City ile Olympique Marsilya'da oynayan Gomis, sarı-kırmızılı forma ile başarı çıtasını daha da yükseğe çekmeyi başardı.

Spor Toto Süper Lig'in 24 haftalık periyodunda 24 gole ulaşan 32 yaşındaki santrfor, kariyerinin en skorer sezonunu yakaladı.

Geride kalan sezon Fransa ekibi Olympique Marsilya ile ligde 31 maçta 20 kez ağları sarsarak kariyerinde zirve yapan Gomis, Süper Lig'in 24 haftalık bölümünde 24 gole ulaşarak, rekorunu geliştirdi.

Jardel'in 17 yıllık rekorunu kırdı

Bafetimbi Gomis, ligdeki 24 gollük performansıyla Mario Jardel'e ait olan, Galatasaray tarihinin bir sezonda ligde en çok gol atan yabancı oyuncusu unvanının yeni sahibi oldu.

Jardel'in 2000-2001 sezonunu ligde 22 golle tamamlayarak elinde bulundurduğu rekoru 17 yıl sonra kırmayı başaran Gomis, kalan haftalarda bu istatistiği daha da geliştirme şansına sahip.

Gol krallığı yarışında iddialı

Galatasaray forması altında 23. haftada Bursaspor'a 3, 24. haftada ise Kardemir Karabükspor'a 4 gol atarak son 2 lig müsabakasında 7 kez rakip fileleri havalandıran Gomis, gol krallığı yarışında da iddiasını ortaya koydu.

Attığı 24 golle krallık yarışının zirvesinde bulunan sarı-kırmızılı oyuncu, en yakın rakibi Burak Yılmaz'ın (18) 6 gol önünde bulunuyor.

Gomis, sarı-kırmızılı kulübün son 2 gol kralından Milan Baros'un 2008-2009 sezonundaki 20 gollük performansını şimdiden geçerken, Burak Yılmaz'ın 2012-2013 sezonundaki 24 gollük performansını ise yakalamış oldu.

Muhabir: Mehmet Fatih Duman

Son Güncelleme: 03.03.2018 20:04
Anahtar Kelimeler:
SÜPERLİGSporKardemir KarabüksporGalatasarayBafetimbi Gomis
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