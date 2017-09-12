Barcelona-Juventus maçı saat kaçta,hangi kanalda

2017-2018 Şampiyonlar Ligi Sezonu'nda ilk hafta heyecanı muhteşem Barcelona-Juventus maçı ile başlıyor. Barcelona Juventus maçı bu akşam saat 21:45'te başlayacak. Mücadele Tivibu Spor ve TRT 1 kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

Barcelona:Ter Stegen, Cillessen, Semedo, Piqué, Rakitic, Sergio, Denis, A. Iniesta, Suárez, Messi, Dembélé, Mascherano, Paulinho, Deulofeu, Jordi Alba, Sergi Roberto, André Gomes ve Umtiti.

Juventus:Buffon, De Sciglio, Chiellini, Rugani, Alex Sandro, Pjanic, Khedira, Cuadrado, Dybala, Mandzukic, Higuain

Sabah