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Barcelona-Juventus maçı saat kaçta,hangi kanalda

  2017-2018 Şampiyonlar Ligi Sezonu'nda ilk hafta heyecanı muhteşem Barcelona-Juventus maçı ile  başlıyor

Barcelona-Juventus maçı saat kaçta,hangi kanalda

  2017-2018 Şampiyonlar Ligi Sezonu'nda ilk hafta heyecanı muhteşem Barcelona-Juventus maçı ile  başlıyor

12 Eylül 2017 Salı 11:03
Barcelona-Juventus maçı saat kaçta,hangi kanalda

Barcelona-Juventus maçı saat kaçta,hangi kanalda

  2017-2018 Şampiyonlar Ligi Sezonu'nda ilk hafta heyecanı muhteşem Barcelona-Juventus maçı ile  başlıyor. Barcelona Juventus maçı bu akşam saat 21:45'te başlayacak. Mücadele Tivibu Spor ve TRT 1 kanallarından canlı olarak yayınlanacak.  

Muhtemel 11'ler

Barcelona:Ter Stegen, Cillessen, Semedo, Piqué, Rakitic, Sergio, Denis, A. Iniesta, Suárez, Messi, Dembélé, Mascherano, Paulinho, Deulofeu, Jordi Alba, Sergi Roberto, André Gomes ve Umtiti.

Juventus:Buffon, De Sciglio, Chiellini, Rugani, Alex Sandro, Pjanic, Khedira, Cuadrado, Dybala, Mandzukic, Higuain

Sabah

Anahtar Kelimeler:
BarcelonaJuventus
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