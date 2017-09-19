Barcelona Lassa'dan Navarro'ya 10 yıllık sözleşme

MADRİD (AA) - İspanya'nın basketbol kulüplerinden Barcelona Lassa, emektar sporcusu Juan Carlos Navarro'nun sözleşmesinin 10 yıl uzatıldığını duyurdu.

Barcelona Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, 37 yaşındaki Navarro'nun 10 yıl daha kulüpte kalması için anlaşma imzalandığı bildirildi. Açıklamada, Navarro'nun basketbolcu olarak geleceğine 2017-2018 sezonu sonunda karar verileceği, oyuncunun profesyonel basketbolu bırakması halinde kulüp içinde farklı görevler alabileceği ifade edildi.

Bu sezon Barcelona'daki 20. yılını dolduracak olan Navarro, yeni sözleşmesini imzalarken, kulüp başkanı Josep Maria Bartomeu ve basketbol şubesi başkanı Joan Blade ile fotoğraf çektirdi.

İspanya'da "bomba" lakabıyla tanınan ünlü basketbolcu, İspanya Milli Takımı'nın 3. olduğu Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın ardından milli formaya veda ettiğini açıklamıştı.

Muhabir: Şenhan Bolelli