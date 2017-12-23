Barcelona tarih yazdı

Barcelona Real Madrid''i üstüste 3 sezon evinde yenerek tarih yazdı.İspanya La Liga 17. haftası El Clasico'ya sahne oldu. Real Madrid evinde Barcelona'yı konuk etti. İlk yarı 0-0 tamamlandıİkinci yarıda Barcelona golleri buldu. Real Madrid maçı 10 kişi tamamladı. 54'te Suarez Katalan ekibini öne geçirdi. 64'te penaltıya neden olan hareketi yapan Carvajal kırmızı kartla oyun dışı kaldı ve topun başına geçen Messi farkı ikiye çıkardı. Son sözü 90+3'te Vidal söyledi: 0-3.