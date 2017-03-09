Barcelona tarih yazdı

Şampiyonlar ligi ilk maçında rakibi Paris Saint Germain'e 4-0 yenilen Barcelona rövanş maçında rakibini 6-1 yenerek tarih yazdı. Maçta ilk golü 3. dakikada Luis Suarez 'den geldi.40. dakikada Layvin Kurzawa topu kendi ağlarına gönderdi ve Barcelona farkı 2'ye çıkarmış oldu.
İkinci yarının 50. dakikasında Barcelona penaltı vuruşu kazandı. Messi farkı 3'e çıkardı. Paris Saint Germain, 62. dakikada yıldız oyuncusu Edinson Cavani ile farkı 2'ye indirdi.88. dakikada Neymar, Barcelona'yı 4-1 öne geçirdi. 90. dakikada penaltı kazanan Barcelona Neymar ile skoru 5-1 yaptı. Mücadelenin son dakikalarında Barcelona adeta imkansızı gerçekleştirdi. Katalan ekibi 90+5'in içerisindeyken Sergi Roberto ile ihtiyacı olan son golü de atarak Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükseldi.