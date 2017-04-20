Barselona efsanesi bitti mi

Geçen yıl aynı turda Atletico Madrid'e elenen Barselona dün akşamda Juventus'a elenmekten kurtulamadı.Son iki sezondur avrupa kupalarında geriye düşen ve istediği sonuçları alamayan Barselona giderek eriyor.Bir önceki turda 4-0 yenildiği Paris Saint Germain maçını rövanşta 6-1 gibi bir skorla lehine çeviren Barselona ilk maçta 3-0 yenildiği Juventus maçını kaybetti.
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmelerinden Barcelona - Juventus maçının rövanşı oynandı. İlk maçta evinde 3-0'lık net bir skor alan Juventus Camp Nou'da Paris ST Germain gibi bir kabus yaşamadı. Milli oyuncumuz Arda Turan'ın da yer aldığı Barcelona 0 - 0'lık sonucun ardın dan Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.
Barselona'da gözler şimde hafta sonu oynanacak Real Madrid-Barselona maçına çevrildi.Lig'de de rakibi Real Madrid'in gerisinde bulunan Barselona'nın bu maçı kaybetmesi durumunda lig yarışından da kopacağı ve önümüzdeki sezon köklü bir değişikliğe gideceği gelen haberler arasında.