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01 Mart 2017 Çarşamba 22:16

Başakşehir 1-Akhisar Belediyespor 1

 Başakşehir ile Akhisar Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinin ilk ayağında 1-1 berabere kaldılar.

Başakşehir 1-Akhisar Belediyespor 1
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Başakşehir 1-Akhisar Belediyespor 1
   Başakşehir ile Akhisar Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinin ilk ayağında 1-1 berabere kaldılar. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçta gol perdesi, ilk gol 25. dakikada Napoleoni'den geldi.. 78. dakikada Akhisar Belediyesporlu Ricardo Vaz Te,beraberliği yakaladı.
Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Ali Palabıyık, Bahattin Duran, Serkan Olguncan
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Uğur Uçar, Yalçın Ayhan, Mahmut Tekdemir (Dk. 83 Hakan Özmert), Eren Albayrak, Holmen, Attamah, Doka (Dk. 72 Visca), İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder (Dk. 78 Mustafa Pektemek), Napoleoni
Akhisar Belediyespor: Lukac, Caner Osmanpaşa, Adu (Dk. 82 Hasan Ali Adıgüzel), Samardzic, Orhan Taşdelen, Kadir Keleş, Aykut Çeviker, Tolga Ünlü, Soner Aydoğdu, Bokila (Dk. 62 Cikalleshi) (Dk. 71 Muğdat Çelik), Vaz Te Goller: Dk. 24 Napoleoni (Medipol Başakşehir), Dk. 78 Vaz Te (Akhisar Belediyespor)
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Anahtar Kelimeler
Akhisar BelediyesporBaşakşehir
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