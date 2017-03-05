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05 Mart 2017 Pazar 16:47

Başakşehir 2-Aytemiz Alanya 1

Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta maçında Medipol Başakşehir, Edin Visca ve Mustafa Pektemek'in attığı gollerle Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 yendi

Başakşehir 2-Aytemiz Alanya 1
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Başakşehir 2-Aytemiz Alanya 1

Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta maçında Medipol Başakşehir, Edin Visca ve Mustafa Pektemek'in attığı gollerle Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 yendi ve lider Beşiktaş'ı takibini sürdürdü.Bu sonucun ardından Abdullah Avcı'nın öğrencileri, puanını 49 yaparak lider Beşiktaş'ın 4 puan gerisinde şampiyonluk iddiasını sürdürdü. Saffet Susic'in ekibi ise, 25 puanda 14. sıradaki yerinde kaldı.
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