Başakşehir 2-Fenerbahçe 2

Abdullah Avcı’ya büyük tepki

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Başakşehir ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Maça hızlı başlayan taraf Başakşehir oldu. Ev sahibi Medipol Başakşehir 8. dakikada Cengiz Ünder'in attığı golle maçta 1-0 öne geçti. Cengiz 11'de farkı 2'ye çıkardı. 1 dakika sonra Fenerbahçe Ozan Tufan ile farkı 1'e indirdi: İlk yarı 2-1 Başakşehir’in galibiyeti ile tamamlandı.Maçın ikinci yarısında Fenerbahçe 61. dakikada Robin van Persie'nin attığı golle skoru 2-2'ye getirdi. Maçta başka gol olmayınca karşılaşma 2-2 tamamlandı.Bu sonuçla sarılacivertliler 16 Mayıs'ta oynayacakları rövanş maçı için büyük avantaj elde ettiler.Maç sırasında sürekli yardımcı hakemle konuşan ve Abvocaat’a sus işareti yapan Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı’ya tepki yağdı.Son Rize maçı ve Fenerbahçe maçında oyuncularına teknik taknik açıdan yön vereceğine hakemlerle sürekli konuşan Abdullah Avcı tepki topladı.Faruk, Caiçara, Attamah, Epureanu, Eren, Mahmut, Emre, Cengiz, Visca, Mustafa Pektemek, AdebayorAhmet, Mossoro, Mehmet Batdal, Napoleoni, Holmen, Uğur Uçar, AlparslanVolkan, Şener, Skrtel, Kjaer, İsmail, Ozan, Mehmet, Josef, Lens, Aatif, Van Persie.Fabiano, Hasan Ali Kaldırım, Alper, Karaviev, Sow, Neustadter, Salih