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26 Nisan 2017 Çarşamba 22:37

Başakşehir 2-Fenerbahçe 2

  Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Başakşehir ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Başakşehir 2-Fenerbahçe 2
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Başakşehir 2-Fenerbahçe 2
   Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Başakşehir ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Maça hızlı başlayan taraf Başakşehir oldu.  Ev sahibi Medipol Başakşehir 8. dakikada Cengiz Ünder'in attığı golle maçta 1-0 öne geçti. Cengiz 11'de farkı 2'ye çıkardı. 1 dakika sonra Fenerbahçe Ozan Tufan ile farkı 1'e indirdi: İlk yarı 2-1 Başakşehir’in galibiyeti ile tamamlandı.
    Maçın ikinci yarısında  Fenerbahçe 61. dakikada Robin van Persie'nin attığı golle skoru 2-2'ye getirdi. Maçta başka gol olmayınca karşılaşma 2-2 tamamlandı.Bu sonuçla sarılacivertliler  16 Mayıs'ta oynayacakları rövanş maçı için büyük avantaj elde ettiler.


Abdullah Avcı’ya büyük tepki
   Maç sırasında sürekli yardımcı hakemle konuşan ve Abvocaat’a sus işareti yapan Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı’ya tepki yağdı.Son Rize maçı ve Fenerbahçe maçında oyuncularına teknik taknik açıdan yön vereceğine hakemlerle sürekli konuşan Abdullah Avcı tepki topladı.



Başakşehir'in 11'i;

Faruk, Caiçara, Attamah, Epureanu, Eren, Mahmut, Emre, Cengiz, Visca, Mustafa Pektemek, Adebayor

Başakşehir yedekleri; Ahmet, Mossoro, Mehmet Batdal, Napoleoni, Holmen, Uğur Uçar, Alparslan

Fenerbahçe'nin 11'i;

Volkan, Şener, Skrtel, Kjaer, İsmail, Ozan, Mehmet, Josef, Lens, Aatif, Van Persie.

Fenerbahçe'nin yedekleri; Fabiano, Hasan Ali Kaldırım, Alper, Karaviev, Sow, Neustadter, Salih
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Anahtar Kelimeler
FenerbahçeBaşakşehir
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