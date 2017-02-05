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05 Şubat 2017 Pazar 09:01

Başakşehir 2 Galatasaray 1 

 Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Başakşehir Galatasaray'ı 2-1 yenerek bir üst tura çıkmayı başardı.

Başakşehir 2 Galatasaray 1 
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Başakşehir 2 Galatasaray
 Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Başakşehir Galatasaray'ı 2-1 yenerek bir üst tura çıkmayı başardı.Başakşehir'in her iki golü de Mustafa Pektemek'ten geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan ve baştan sona yüksek tempoda oynanan mücadelede Medipol Başakşehir'e zafer getiren golleri, 15 ve 27. dakikalarda Mustafa Pektemek kaydetti. Galatasaray'ın tek sayısı ise 90+2. dakikada Eren Derdiyok kaydetti. Bu sonuçla Galatasaray, kupaya veda ederken Medipol Başakşehir, adını çeyrek finale yazdırdı.
Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Ok
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caicara, Bekir İrtegün, Epureanu, Ferhat Öztorun, Emre Belözoğlu, Attamah, Visca, İrfan Can Kahveci (Dk. 81 Holmen), Doka (Dk. 67 Cengiz Ünder), Mustafa Pektemek (Dk. 67 Adebayor)
Galatasaray: Cenk Gönen, Sabri Sarıoğlu, Semih Kaya, Ahmet Çalık, Carole (Dk. 46 Linnes), Selçuk İnan (Dk. 51 Eren Derdiyok), De Jong, Yasin Öztekin, Sneijder (Dk. 6 Josue), Bruma, Podolski
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BaşakşehirGalatasaray
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