Başakşehir'den Beşiktaş'a espirili kutlama mesajı

Olympiakos'u Vodafone Arena'da 10 kişiyle 4-1 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde adını çeyrek finale yazdıran Beşiktaş'a ilk tebrik ligdeki rakibi Medipol Başakşehir'den geldi. Resmi twitter hesabından Beşiktaş'ı kutlayan Başakşehir, " Çeyrek finalistimiz Beşiktaş'ı kutlar, tüm güçlerini Avrupa kupalarına vermelerini dileriz" mesajını gönderdi. Ligde şampiyonluk yarışı verdiği rakibinin başarısını kutlayan Başakşehir'in bu mesajı sosyal medyada gecenin en çok kunuşulan olaylarından biri oldu.