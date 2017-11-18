Başakşehir, Galatasaray'a acımadı; 5 - 1

Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray deplasmanda Başakşehir'e 5-1 yenildi! Cimbom'un ağır yara aldığı maç sonunda taraftarın protestosu geceye damgasını vurdu. Karşılaşmanın yıldızı hat-trick yapan Adebayor oldu.

Süper Lig'in 12. haftasındaki kritik mücadelede Galatasaray deplasmanda Medipol Başakşehir'e 5-1 yenildi. Sarı-Kırmzılı ekip, rakibine karşı son 4 maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik yaşadı. Öte yandan Cimbom, ligde Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon ve Başakşehir ile oynadığı son 14 karşılaşmada galibiyet göremedi. (10 mağlubiyet - 4 beraberlik)

Bu sonucun ardından 26 puana yükselen Abdullah Avcı ve öğrencileri, aynı puandaki Galatasaray'yı yakaladı.

TUDOR DÖNEMİNDE 6 MAĞLUBİYET BİR BERABERLİK

Galatasaray, teknik direktör Igor Tudor yönetiminde Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ile oynadığı 7 maçın 6'sını kaybetti, birinde berabere kaldı.

Başakşehir - Galatasaray maçından önemli anlar

Mücadelenin 20. dakikasında Galatasaray'da sarı kart gören Fernando, Alanyaspor maçında cezalı duruma düştü.

25. dakikada Başakşehir, Joseph Attamah ile 1-0 öne geçti: Sağ kanatta Edin Visca'nın ortasına çok iyi yükselen Joseph Attamah'ın kafa vuruşunda top Muslera'nın sağından ağlarla buluştu.

41'de Başakşehir, Emmanuel Adebayor ile farkı ikiye çıkardı: Yine sağ kanatta Edin Visca'nın ortasında, Adebayor kafayı vurdu ve yerden de seken top bir kez daha filelerle buluştu: 2-0.

Mücadelenin ilk 45. dakikası ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

55. dakikada Galatasaray, Bafetimbi Gomis'in harika golüyle farkı bire indirdi: Latovlevici'nin ortaladığı topu iyi takip eden Bafetimbi Gomis'in arka direğe doğru aşırarak yaptığı kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 2-1.

Bu golden 3 dakika sonra, Adebayor ile Medipol Başakşehir tekrar farkı ikiye çıkardı: Denayer'in uzaklaştırmak istediği top Mossoro'da kaldı. Mossoro'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Adebayor rakibinden sıyrılıp şutunu çekti ve savunmaya da çarpan top yön değiştirerek filelerle buluştu: 3-1.

75. dakiakda Başakşehir'de Eljero Elia, ceza sahası içinde Maicon'un müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Ali Palabıyık tereddütsüz penaltı noktasını gösteriyor. Penaltı vuruşunu gole çeviren Adebayor hat-trick yaparak gecenin yıldızı oldu: 4-1.

Fatih Terim Stadı'ndaki son sözü Kerim Frei söyledi ve maç Başakşehir'in 5-1 üstünlüğü ile tamamlandı.