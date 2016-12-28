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28 Aralık 2016 Çarşamba 16:23

Başakşehir, Göztepe'yi sahasında devirdi

Ziraat Türkiye Kupası F Grubu 4. maçında Medipol Başakşehir, deplasmanda Göztepe'yi 2-0 mağlup ederek guruptan çıkmayı garantiledi.

Başakşehir, Göztepe'yi sahasında devirdi
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Başakşehir, Göztepe'yi sahasında devirdi


Ziraat Türkiye Kupası F Grubu 4. maçında Medipol Başakşehir, deplasmanda Göztepe'yi 2-0 mağlup ederek guruptan çıkmayı garantiledi.

Maçtan dakikalar

DAKİKA 13. dakikada Ferhat’ın ortasında topla buluşan Cengiz’in kafa vuruşunda top auta gitti.

DAKİKA 16. dakikada Leroy’un kullandığı serbest vuruşta topla buluşan Segbefia’nın şutunda top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

DAKİKA 27. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Leroy’un vuruşunda top savunmaya çarparak kornere gitti.

DAKİKA 31. dakikada Alparslan Erdem’in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top ağlara gitti. 0-1

DAKİKA 34. dakikada Salim’in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top kaleci Ufuk’ta kaldı.
DAKİKA 56. dakikada Cengiz’in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top auta gitti.

DAKİKA 61. dakikada Leroy’un kullandığı serbest vuruşta topla buluşan Umut’un şutunda kaleci Ufuk topu kornere çeldi.

DAKİKA 67. dakikada Uğur Uçar’ın kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 0-2

DAKİKA 88. dakikada Burak Çolak’ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top kaleci Ufuk’ta kaldı.



Stat: Bornova

Hakemler: Serkan Çınar xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Erdinç Sezertam xx

Göztepe: Yavuz Aygün x, Emre Can Coşkun x, Soner Dikmen x, Umut Nayir xx, İsmail Can Üzüm x (Hakan Barış dk. 56 xx), Benjamin Fuchs x, Salim İyik x (Famoussa Kone dk. 63 xx), Mehmet Erdem Uğurlu xx, Prince Segbefia xx, Leroy George x (Burak Çolak dk. 78 x), Halil Akbunar xx

Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Fatih Kuruçuk, Metin Acet, Tayfur Bingöl
Teknik Direktör: Okan Buruk

Medipol Başakşehir: Ufuk Ceylan xx, Ferhat Öztorun xx, Joseph Larweh Attamah xx, Cengiz Ünder xxx (Okan Saraçoğlu dk. 86 ?), Mustafa Pektemek xx, Musa Muhammed xx, Holmen xx, Cheikhou Dieng xx (Eren Albayrak dk. 65 xx), Uğur Uçar xx, Alparslan Erdem xxx, Sokol Cikalleshi xx (Stefano Napoleoni dk. 79 xx)

Yedekler: Faruk Çakır, Rajko Rotman

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Alparslan Erdem (dk. 31), Uğur Uçar (dk. 67) (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Soner Dikmen, Hakan Barış (Göztepe), Ferhat Öztorun (Medipol Başakşehir)

 
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