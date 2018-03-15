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Başakşehir Güreş Salonuna Kavuştu

Başakşehir Belediyesi tarafından Başakşehir Mahallesi’nde inşa edilen güreş salonu Başkan Yasin Kartoğlu tarafından hizmete açıldı.

Başakşehir Güreş Salonuna Kavuştu

Başakşehir Belediyesi tarafından Başakşehir Mahallesi’nde inşa edilen güreş salonu Başkan Yasin Kartoğlu tarafından hizmete açıldı.

15 Mart 2018 Perşembe 18:51
Başakşehir Güreş Salonuna Kavuştu

Başakşehir Güreş Kulübü Derneği ve Başakşehir Belediyesi işbirliğiyle Başakşehir Mahallesi’nde inşa edilen güreş salonu hizmete açıldı. 7-18 yaş arası sporcuların faydalanacağı kapalı spor salonunda haftada 5 gün saat: 16:00-20:00 arası güreş eğitim verilecek. Geleceğin güreşçileri antrenörler Cemal Bakır, Fatih Bakır, Sadin Bakır ve Zafer Uyumaz tarafından yetiştirilecek.

Güreş salonu açılışına katılan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, ata sporumuz güreşte 150’nin üzerinde güreşçiyi yetiştirerek İBB Güreş Takımı ve Türk sporuna hazırlayan Başakşehir Güreş Kulübü Derneği Başkanı Fatih Mehmet Yıldırım’a, Yönetim Kurulu Üyelerine ve Antrenörlere teşekkür etti.

Başkan Kartoğlu Minikler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonu Dokka Zaurbekov’a el ense çekerek, “Senden Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonlukları bekliyoruz” dedi. Başakşehir Güreş Kulübü Başkanı Fatih Mehmet Yıldırım, Çeçen bir aileden gelen Dokka’nın 3 kardeşinin de güreş takımında yer aldığını söyledi. 

Bir süre antrenmanları izleyen Kartoğlu sporculara baklava ve meyve suyu ikram ederek, başarı dileğinde bulundu. Başkan Yasin Kartoğlu minik güreşçilerle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra beraberindeki heyet, Başakşehir Güreş Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri, Antrenörler ve sporcu velileriyle birlikte kurban kesilip dua edildi. Ertesi gün kesilen kuban etinden hazırlanan etli pilav ve ayran sporculara ve davetlilere ikram edildi.

800 M2’lik Güreş Salonu

Kapalı güreş salonu, toplam 800 m2 inşaat alanında, yaklaşık 500 m2 antrenman ve müsabakaların yapılacağı salon, 58 m2 fitness alanı, 60 m2 giriş ve kafeterya alanı, yönetim ofisi, antrenör odası, 4 adet soyunma odası, duşlar, wc ve mutfak bulunmaktadır. Yapı çelik konstrüksiyondan yapılmıştır. Dış cephesi ve çatısı ısı yalıtımlı sandviç panel ile kaplanmıştır.

Son Güncelleme: 15.03.2018 16:00
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Başakşehir Güreş Kulübü Başkanı Fatih Mehmet YıldırımBaşakşehir Güreş SalonuBaşakşehir Belediye Başkanı Yasin KartoğluBaşakşehir Belediyesi
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