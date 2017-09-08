Başakşehir Kaymakamı Kazım Tekin’e Ziyaret

Başakşehir Kaymakamı Kazım Tekin, Yunanistan'ın başkenti Atina’da yapılan Yıldızlar Dünya Güreş Şampiyonası'nda 85 kiloda bütün rakiplerini yenerek Dünya Şampiyonu olarak altın madalya kazanan Muhammed Fukan Dursun’u, bu büyük başarıda emeği olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başakşehir güreş altyapı antrenörlerinden Cemal Bakır, Fatih Bakır, Sadin Bakır ve Zafer Uyumaz’ı, Başakşehir Güreş Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Mehmet Yıldırım’ı, Genel Sekreter Aydın Dursun’u, üyeler Mustafa Tekden ve İbrahim Demir’i tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.