Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 27°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
108653
ALTIN
147.644
DOLAR
3.4129
STERLİN
4.5037
EURO
4.1039
Başakşehir Kaymakamı Kazım Tekin’e Ziyaret
Başakşehir Kaymakamı Kazım Tekin’e...
Mesut Bakkal: 14 yabancı transferinde 2 iyiyi herkes bulur
Mesut Bakkal: 14 yabancı transferinde...
Trabzonspor, Sosa'yı borsaya bildirdi
Trabzonspor, Sosa'yı borsaya bildirdi
Yusuf Erdoğan Bursaspor'da
Yusuf Erdoğan Bursaspor'da
Fenerbahçe'den süper forvet transferi
Fenerbahçe'den süper forvet transferi

Başakşehir Kaymakamı Kazım Tekin’e Ziyaret

Yıldızlar Dünya Güreş Şampiyonası'nda 85 kiloda Şampiyon olan Muhammed Fukan Dursun, İBB Başakşehir güreş altyapı antrenörleri ve Başakşehir Güreş Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri Başakşehir Kaymakamı Kazım Tekin’i makamında ziyaret ettiler.

Başakşehir Kaymakamı Kazım Tekin’e Ziyaret

Yıldızlar Dünya Güreş Şampiyonası'nda 85 kiloda Şampiyon olan Muhammed Fukan Dursun, İBB Başakşehir güreş altyapı antrenörleri ve Başakşehir Güreş Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri Başakşehir Kaymakamı Kazım Tekin’i makamında ziyaret ettiler.

08 Eylül 2017 Cuma 17:58
Başakşehir Kaymakamı Kazım Tekin’e Ziyaret

Başakşehir Kaymakamı Kazım Tekin, Yunanistan'ın başkenti Atina’da yapılan Yıldızlar Dünya Güreş Şampiyonası'nda 85 kiloda bütün rakiplerini yenerek Dünya Şampiyonu olarak altın madalya kazanan Muhammed Fukan Dursun’u, bu büyük başarıda emeği olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başakşehir güreş altyapı antrenörlerinden Cemal Bakır, Fatih Bakır, Sadin Bakır ve Zafer Uyumaz’ı, Başakşehir Güreş Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Mehmet Yıldırım’ı, Genel Sekreter Aydın Dursun’u, üyeler Mustafa Tekden ve İbrahim Demir’i tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Anahtar Kelimeler:
Yıldızlar Dünya Güreş ŞampiyonasıMuhammed Fukan DursunBaşakşehirBaşakşehir Kaymakamı Kazım Tekinİstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor KulübüİBBSKİBBBaşakşehir Başakşehir Güreş Derneği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mesut Bakkal: 14 yabancı transferinde 2 iyiyi herkes bulur
Mesut Bakkal: 14 yabancı transferinde 2 iyiyi herkes bulur
Trabzonspor, Sosa'yı borsaya bildirdi
Trabzonspor, Sosa'yı borsaya bildirdi
Fenerbahçe, Janssen'i kiralıyor
Fenerbahçe, Janssen'i kiralıyor
Yusuf Erdoğan Bursaspor'da
Yusuf Erdoğan Bursaspor'da
Fenerbahçe'den süper forvet transferi
Fenerbahçe'den süper forvet transferi
Venus Williams'ı eleyen Stephens finalde
Venus Williams'ı eleyen Stephens finalde
 Süper Lig 4.hafta heyecanı başlıyor
 Süper Lig 4.hafta heyecanı başlıyor
Beşiktaş galibiyet serisi peşinde
Beşiktaş galibiyet serisi peşinde

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim