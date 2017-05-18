Başakşehir rekora koşuyor

Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonunda ve Ziraat Türkiye Kupası’nda yoluna dolu dizgin giden Başakşehir sezonun en başarılı takımı oldu. Hem lig maraonunda şampiyonluk yarışında iddasını sürdüren hemde kupada finale kalan Başakşehir Türk futbolunda sezonun flaş takımı oldu. Ligde ilk 11 maçta 9 galibiyet ve 2 beraberlik alarak zirveye kurulan İstanbul ekibi için, “Bu çıkış devam etmez” yorumları yapıldı. Ancak onlar önce ilk yarıyı lider tamamladı, ardından başarılı sonuçlarını sürdürdü. Ligde son 3 haftaya lider Beşiktaş’ın 2 puan gerisinde girerek şampiyonluk mücadelesine devam eden Başakşehir, bir büyük başarıya da kupada imza attı. Abdullah Avcı’nın öğrencileri, bu sezon kupaya ‘kurtuluş’ gözüyle bakan Fenerbahçe’yi kıran kırana geçen iki maç sonrası, yine kıran kırana geçen penaltı atışlarıyla eleyerek adını finale yazdırdı. 46 maç oynadılar Başakşehir, bu sezon oynadığı 46 resmi maçta 25 galibiyet, 16 beraberlik alırken, sadece 5 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. Tarihinin hem en yoğun fikstürlü hem de en başarılı sezonunu yaşayan Turuncu- Lacivertliler ligde ve kupada zafere kilitlenmiş durumda.