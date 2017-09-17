Başakşehir Trabzonspor'u ağıladı. ; 2 - 2

Başakşehir Trabzonspor'u ağırladı ; 2 - 2

Süper Lig'in 5. haftasında Medipol Başakşehir ile Trabzonspor, İstanbul'da karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısında ilk gol Burak'ın ayağından 15. dakikada geldi. 36. Dakika'da emre, durumu 1-1 yapan golü penaltıdan attı. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda 49. dakika Burak durumu 2-1 yaptı.

Süper Lig 5. hafta maçında Başakşehir, Trabzonspor'u ağırladı. Burak Yılmaz'ın Volkan Babacan tarafından düşürülmesiyle hakem Halis Özkahya penaltıya karar verdi. 15. dakikada Burak Yılmaz, penaltıdan attığı golle takımını öne geçirdi. Başakşehir cevabı yine bir penaltı golüyle verdi. 36'da topun başına geçen Emre Belözoğlu skoru eşitledi. İlk yarı 1-1'lik skorla sona erdi.

49. dakikada Burak Yılmaz bir kez daha sahneye çıkarak takımın bir kez daha öne geçirdi. 79'da Mevlüt Erdinç, maçın sonucunu belirleyen golü kaydetti: 2-2.

Bu sonuçla Başakşehir 10, Trabzonspor ise 8 puana yükseldi.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: 2 - TRABZONSPOR: 2

Dakika 15 Gol Burak

Dakika 36 Gol Emre

Dakika 49 Gol Burak

Dakika 79 Gol Mevlüt

STAT: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

HAKEM: Halis Özkahya

SAAT: 17:00

YAYIN: BeIN SPORTS 1

UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü Bulgaristan'ın Ludogorets takımını ağırlayan ve mücadeleden 0-0'lık beraberlikle ayrılan Medipol Başakşehir, inişli çıkışlı bir performans sergileyen ve bu sezonki ilk deplasman galibiyetini almak isteyen Trabzonspor'u konuk ediyor. Bordo-mavililerin teknik direktörü Ersun Yanal, geçen hafta oynanan Gençlerbirliği maçında oyuna girdikten sonra güzel bir asist yapan ve maçın dönmesinde rol oynayan Abdülkadir Ömür'e bu karşılaşmada ilk 11'de forma verdi. Okay Yokuşlu ise stoperde görev yapıyor.

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'de 5. hafta mücadelesinde Trabzonspor'u ağırlayan Medipol Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı, sakatlığı nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'ndeki Ludogorets maçında forma giyemeyen Mahmut Tekdemir'i ilk 11'de sahaya sürdü.

Abdullah Avcı, ideal 11'inin önemli isimlerinden Elia ve Mossoro'nun yerine bu mücadelede Fenerbahçe maçının uzatma dakikalarında attığı golle takımına galibiyeti getiren Kerim Frei ve İrfan Can Kahveci'ye şans verdi. Maçta kaleyi Volkan Babacan'a teslim eden teknik direktör Avcı, savunma dörtlüsünü Caicara, Attamah, Epureanu ve Clichy'den oluşturdu. Orta sahada Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Visca, Kerim Frei ve İrfan Can Kahveci görev alırken, forvette Adebayor forma giydi.



MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caicara, Attamah, Epureanu, Clichy, Mahmut, Emre, Visca, Kerim, İrfan Can, Adebayor

YEDEKLER: Mert, Da Costa, Alparslan, Gökhan, Elia, Tunay, Mossoro, Napoleoni, Mehmet Batdal, Mevlüt

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

TRABZONSPOR: Esteban, Pereira, Okay, Mustafa Akbaş, Mas, Kucka, Sosa, Yusuf, Abdülkadir, Olcay, Burak

YEDEKLER: Uğurcan, Kamil Ahmet, Durica, Theo, Volkan, N'Doye, Tomas, Onazi, Bero, Rodallega

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

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