Başakşehir Trabzonspor'u ağıladı. ; 2 - 2

Başakşehir Trabzonspor'u ağırladı ; 2 - 2
Süper Lig'in 5. haftasında Medipol Başakşehir ile Trabzonspor, İstanbul'da karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısında ilk gol Burak'ın ayağından 15. dakikada geldi. 36. Dakika'da emre, durumu 1-1 yapan golü penaltıdan attı. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda 49. dakika Burak durumu 2-1 yaptı.
Süper Lig 5. hafta maçında Başakşehir, Trabzonspor'u ağırladı. Burak Yılmaz'ın Volkan Babacan tarafından düşürülmesiyle hakem Halis Özkahya penaltıya karar verdi. 15. dakikada Burak Yılmaz, penaltıdan attığı golle takımını öne geçirdi. Başakşehir cevabı yine bir penaltı golüyle verdi. 36'da topun başına geçen Emre Belözoğlu skoru eşitledi. İlk yarı 1-1'lik skorla sona erdi.
49. dakikada Burak Yılmaz bir kez daha sahneye çıkarak takımın bir kez daha öne geçirdi. 79'da Mevlüt Erdinç, maçın sonucunu belirleyen golü kaydetti: 2-2.
Bu sonuçla Başakşehir 10, Trabzonspor ise 8 puana yükseldi.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: 2 - TRABZONSPOR: 2
Dakika 15 Gol Burak
Dakika 36 Gol Emre
Dakika 49 Gol Burak
Dakika 79 Gol Mevlüt
STAT: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim
HAKEM: Halis Özkahya
SAAT: 17:00
YAYIN: BeIN SPORTS 1
MAÇTAN NOTLAR
Süper Lig'de 5. hafta mücadelesinde Trabzonspor'u ağırlayan Medipol Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı, sakatlığı nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'ndeki Ludogorets maçında forma giyemeyen Mahmut Tekdemir'i ilk 11'de sahaya sürdü.
Abdullah Avcı, ideal 11'inin önemli isimlerinden Elia ve Mossoro'nun yerine bu mücadelede Fenerbahçe maçının uzatma dakikalarında attığı golle takımına galibiyeti getiren Kerim Frei ve İrfan Can Kahveci'ye şans verdi. Maçta kaleyi Volkan Babacan'a teslim eden teknik direktör Avcı, savunma dörtlüsünü Caicara, Attamah, Epureanu ve Clichy'den oluşturdu. Orta sahada Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Visca, Kerim Frei ve İrfan Can Kahveci görev alırken, forvette Adebayor forma giydi.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caicara, Attamah, Epureanu, Clichy, Mahmut, Emre, Visca, Kerim, İrfan Can, Adebayor
YEDEKLER: Mert, Da Costa, Alparslan, Gökhan, Elia, Tunay, Mossoro, Napoleoni, Mehmet Batdal, Mevlüt
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı
TRABZONSPOR: Esteban, Pereira, Okay, Mustafa Akbaş, Mas, Kucka, Sosa, Yusuf, Abdülkadir, Olcay, Burak
YEDEKLER: Uğurcan, Kamil Ahmet, Durica, Theo, Volkan, N'Doye, Tomas, Onazi, Bero, Rodallega
TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal
Türkiye Süper Lig2017-2018
|TAKIM ADI
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|PUAN
|AV.
|1
|GALATASARAY
|5
|4
|1
|0
|13
|3
|13
|10
|2
|BEŞİKTAŞ
|4
|3
|1
|0
|7
|3
|10
|4
|3
|KAYSERİSPOR
|5
|3
|1
|1
|8
|6
|10
|2
|4
|AKHİSAR BLD.GENÇ.
|5
|3
|1
|1
|7
|7
|10
|0
|5
|BURSASPOR
|5
|3
|0
|2
|11
|7
|9
|4
|6
|İSTANBUL BAŞAKŞEHİR
|4
|3
|0
|1
|7
|6
|9
|1
|7
|TRABZONSPOR
|4
|2
|1
|1
|9
|7
|7
|2
|8
|GÖZTEPE
|4
|2
|1
|1
|7
|5
|7
|2
|9
|KASIMPAŞA
|5
|2
|1
|2
|9
|9
|7
|0
|10
|FENERBAHÇE
|4
|1
|2
|1
|8
|8
|5
|0
|11
|KARDEMİR KARABÜK
|5
|1
|2
|2
|6
|6
|5
|0
|12
|ALANYASPOR
|4
|1
|1
|2
|6
|7
|4
|-1
|13
|YENİ MALATYASPOR
|5
|1
|1
|3
|8
|11
|4
|-3
|14
|KONYASPOR
|4
|1
|0
|3
|5
|6
|3
|-1
|15
|MEDİCAL PARK ANTALYASPOR
|5
|0
|3
|2
|4
|8
|3
|-4
|16
|SİVASSPOR
|4
|1
|0
|3
|2
|6
|3
|-4
|17
|OSMANLISPOR FK
|4
|0
|1
|3
|4
|10
|1
|-6
|18
|GENÇLERBİRLİĞİ
|4
|0
|1
|3
|3
|9
|1
|-6
|O: Oynadığı B: Beraberlik G: Galibiyet M: Mağlubiyet A: Attığı Y: Yediği AV: Averaj