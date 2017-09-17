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Başakşehir Trabzonspor'u ağırlıyor; 1 - 2

Fenerbahçeyi sahasında deviren Başakşehir bugün Trabzonspor'u ağırlıyor. Trabzonspor, 15. dakikada Burak'ın golüyle 1-0 öne geçti. Başakşehir, 36. dakikada Emre'nin penaltıdan attığı golle durumu 1-1 yaptı

Başakşehir Trabzonspor'u ağırlıyor; 1 - 2

Fenerbahçeyi sahasında deviren Başakşehir bugün Trabzonspor'u ağırlıyor. Trabzonspor, 15. dakikada Burak'ın golüyle 1-0 öne geçti. Başakşehir, 36. dakikada Emre'nin penaltıdan attığı golle durumu 1-1 yaptı

17 Eylül 2017 Pazar 17:25
Başakşehir Trabzonspor'u ağırlıyor; 1 - 2

Başakşehir Trabzonspor'u ağırlıyor; 0-1

Süper Lig'in 5. haftasında Medipol Başakşehir ile Trabzonspor, İstanbul'da karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısında ilk gol Burak'ın ayağından 15. dakikada geldi. 36. Dakika'da emre, durumu 1-1 yapan golü penaltıdan attı. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda 49. dakika Burak durumu 2-1 yaptı.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: 1 - TRABZONSPOR: 1
 

Dakika 15 Gol Burak
Dakika 36 Gol Emre
Dakika 49 Gol Burak

STAT: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim
HAKEM: Halis Özkahya
SAAT: 17:00
YAYIN: BeIN SPORTS 1

UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü Bulgaristan'ın Ludogorets takımını ağırlayan ve mücadeleden 0-0'lık beraberlikle ayrılan Medipol Başakşehir, inişli çıkışlı bir performans sergileyen ve bu sezonki ilk deplasman galibiyetini almak isteyen Trabzonspor'u konuk ediyor. Bordo-mavililerin teknik direktörü Ersun Yanal, geçen hafta oynanan Gençlerbirliği maçında oyuna girdikten sonra güzel bir asist yapan ve maçın dönmesinde rol oynayan Abdülkadir Ömür'e bu karşılaşmada ilk 11'de forma verdi. Okay Yokuşlu ise stoperde görev yapıyor.


MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caicara, Attamah, Epureanu, Clichy, Mahmut, Emre, Visca, Kerim, İrfan Can, Adebayor
YEDEKLER: Mert, Da Costa, Alparslan, Gökhan, Elia, Tunay, Mossoro, Napoleoni, Mehmet Batdal, Mevlüt
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

TRABZONSPOR:  Esteban, Pereira, Okay, Mustafa Akbaş, Mas, Kucka, Sosa, Yusuf, Abdülkadir, Olcay, Burak
YEDEKLER: Uğurcan, Kamil Ahmet, Durica, Theo, Volkan, N'Doye, Tomas, Onazi, Bero, Rodallega
TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

Türkiye Süper Lig2017-2018

 

TAKIM ADI O G B M A Y PUAN AV.
1 GALATASARAY 5 4 1 0 13 3 13 10
2 BEŞİKTAŞ 4 3 1 0 7 3 10 4
3 KAYSERİSPOR 5 3 1 1 8 6 10 2
4 AKHİSAR BLD.GENÇ. 5 3 1 1 7 7 10 0
5 BURSASPOR 5 3 0 2 11 7 9 4
6 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR 4 3 0 1 7 6 9 1
7 TRABZONSPOR 4 2 1 1 9 7 7 2
8 GÖZTEPE 4 2 1 1 7 5 7 2
9 KASIMPAŞA 5 2 1 2 9 9 7 0
10 FENERBAHÇE 4 1 2 1 8 8 5 0
11 KARDEMİR KARABÜK 5 1 2 2 6 6 5 0
12 ALANYASPOR 4 1 1 2 6 7 4 -1
13 YENİ MALATYASPOR 5 1 1 3 8 11 4 -3
14 KONYASPOR 4 1 0 3 5 6 3 -1
15 MEDİCAL PARK ANTALYASPOR 5 0 3 2 4 8 3 -4
16 SİVASSPOR 4 1 0 3 2 6 3 -4
17 OSMANLISPOR FK 4 0 1 3 4 10 1 -6
18 GENÇLERBİRLİĞİ 4 0 1 3 3 9 1 -6
O: Oynadığı   B: Beraberlik   G: Galibiyet   M: Mağlubiyet   A: Attığı   Y: Yediği   AV: Averaj 

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Son Güncelleme: 17.09.2017 18:18
Anahtar Kelimeler:
BaşakşehirTrabzonspor
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