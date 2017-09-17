Başakşehir Trabzonspor'u ağırlıyor; 1 -...

Başakşehir Trabzonspor'u ağırlıyor; 0-1

Süper Lig'in 5. haftasında Medipol Başakşehir ile Trabzonspor, İstanbul'da karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısında ilk gol Burak'ın ayağından 15. dakikada geldi. 36. Dakika'da emre, durumu 1-1 yapan golü penaltıdan attı. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda 49. dakika Burak durumu 2-1 yaptı.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: 1 - TRABZONSPOR: 1



Dakika 15 Gol Burak

Dakika 36 Gol Emre

Dakika 49 Gol Burak

STAT: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

HAKEM: Halis Özkahya

SAAT: 17:00

YAYIN: BeIN SPORTS 1

UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü Bulgaristan'ın Ludogorets takımını ağırlayan ve mücadeleden 0-0'lık beraberlikle ayrılan Medipol Başakşehir, inişli çıkışlı bir performans sergileyen ve bu sezonki ilk deplasman galibiyetini almak isteyen Trabzonspor'u konuk ediyor. Bordo-mavililerin teknik direktörü Ersun Yanal, geçen hafta oynanan Gençlerbirliği maçında oyuna girdikten sonra güzel bir asist yapan ve maçın dönmesinde rol oynayan Abdülkadir Ömür'e bu karşılaşmada ilk 11'de forma verdi. Okay Yokuşlu ise stoperde görev yapıyor.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR:

Volkan, Caicara, Attamah, Epureanu, Clichy, Mahmut, Emre, Visca, Kerim, İrfan Can, Adebayor: Mert, Da Costa, Alparslan, Gökhan, Elia, Tunay, Mossoro, Napoleoni, Mehmet Batdal, MevlütAbdullah Avcı

TRABZONSPOR: Esteban, Pereira, Okay, Mustafa Akbaş, Mas, Kucka, Sosa, Yusuf, Abdülkadir, Olcay, Burak

YEDEKLER: Uğurcan, Kamil Ahmet, Durica, Theo, Volkan, N'Doye, Tomas, Onazi, Bero, Rodallega

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

Türkiye Süper Lig 2017-2018