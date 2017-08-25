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Başakşehir ve Konyaspor'un Avrupa'daki rakipleri beli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde Medipol Başakşehir ve Atiker Konyaspor'un rakipleri çekilen kuralar sonucunda belli oldu.

Başakşehir ve Konyaspor'un Avrupa'daki rakipleri beli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde Medipol Başakşehir ve Atiker Konyaspor'un rakipleri çekilen kuralar sonucunda belli oldu.

25 Ağustos 2017 Cuma 15:07
Başakşehir ve Konyaspor'un Avrupa'daki rakipleri beli oldu

ANKARA (AA) - UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında mücadele eden Medipol Başakşehir ve Atiker Konyaspor'un rakipleri belli oldu.

Avrupa futbolunun en önemli ikinci organizasyonunda grup aşamasının kura çekimi, Monaco'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirildi.

C Grubu'nda yer alan Medipol Başakşehir, Portekiz'den Braga, Bulgaristan'dan Ludogorets ve Almanya'dan Hoffenheim takımlarıyla eşleşti.

Atiker Konyaspor ise Avusturya'dan Salzburg, Fransa'dan Olympique Marsilya ve Portekiz'den Vitoria takımları ile I Grubu'nda yer aldı.

Avrupa Ligi'nin grup aşamasında ilk maçlar 14 Eylül'de, son karşılaşmalar ise 7 Aralık'ta oynanacak.

Muhabir: Doga Kirmizioglu

Son Güncelleme: 25.08.2017 21:56
Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa LigiSporMedipol Başakşehir
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