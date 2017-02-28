Başakşehir’e Modern Güreş Salonu

Başakşehir Güreş Derneği tarafından, Başakşehir Belediyesinden talep edilen ve Belediye Başkanı Mevlüt Uysal tarafından söz verilen Başakşehir Güreş Salonun hafriyat çalışmaları başladı.

× Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.