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28 Şubat 2017 Salı 23:37

Başakşehir’e Modern Güreş Salonu

Başakşehir Güreş Derneği tarafından, Başakşehir Belediyesinden talep edilen ve Belediye Başkanı Mevlüt Uysal tarafından söz verilen Başakşehir Güreş Salonun hafriyat çalışmaları başladı.

Başakşehir'e Modern Güreş Salonu
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Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal tarafından “Ata Sporumuzun Parlayan Yıldızları 2016 Başarı Ödülleri” töreninde söz verilen ve en kısa zamanda arsa tahsisi, projelendirmesi ile ihalesi yapılan Başakşehir Güreş Salonunun inşaat çalışmalarına başlandı.

750 metre kare kapalı alana yapılacak olan spor salonunu içinde Başakşehir Güreş Derneği  Yönetim ve toplantı odası, antrenör odası, kafaterya, soyunma odaları, duş alma yerleri, tuvaletler, 4 güreş minderi, ağırlık ve kondisyon çalışma alanları olacak.

Başakşehir Güreş Salonun hafriyat çalışmaları sırasında inşaat alanında hazır bulunan Başakşehir Güreş Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri ve İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İbrahim İlhami Koç çalışmaları yakından izlediler. Yapımına başlanan spor salonuyla ilgili Başakşehir Güreş Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Mehmet Yıldırım tarafından İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İbrahim İlhami Koç’a bilgi verildi. Yapılan çalışmalardan çok memnun olduğunu belirten İbrahim İlhami Koç’ta salonla ilgili her türlü desteği vereceklerini söyledi.

Başakşehir Güreş Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Mehmet Yıldırım, Güreş salonun yapılması için destek olan Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’a teşekkür etti.
 
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İbrahim İlhami KoçFatih Mehmet YıldırımMevlüt UysalBaşakşehir BelediyesiBaşakşehir Güreş DerneğiBaşakşehir Güreş Salonu
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