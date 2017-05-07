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07 Mayıs 2017 Pazar 02:36

Başakşehir’in Yıldızları İzmir’den Zaferle Döndü

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından organize edilen 20. Uluslararası Yıldızlar Zafer Turnuvası İzmir Bornova Halkapınar spor salonunda yapıldı.

Başakşehir'in Yıldızları İzmir'den Zaferle Döndü
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10 Ülkeden 400 sporcunun katıldığı turnuva 3 gün sürdü, 30 sıklet’te mücadele eden sporcular şampiyon olmak, Avrupa ve Dünya şampiyonalarında milli takıma girmek için minderde kıran kırana mücadele ettiler.
 
20. Uluslararası Yıldızlar Zafer Turnuvasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başakşehir güreş altyapı antrenörlerinden Cemal Bakır, Fatih Bakır ve Sadin Bakır'ın çalıştırdığı grekoromen stilde güreşen sporcularından 58 kg’da Mustafa Safa Yıldırım gümüş, 85 kg’da Muhammed Furkan Dursun bronz, 100 kg’da Muhammed Hamza Bakır bronz madalya kazanmayı başardılar. Ayrıca Ahmet Ocakçı, Sadık Ahmet Kalaycı, Ömer Sarç, Muhammed Faruk Soysal, Müslim Barga, Yusuf Gümüş, Uğur Erdoğan, Emir Fatih Eser ve Bilal Talha Demiröz ilk kez uluslararası güreş turnuvasına katılarak milli oldular.
 
Turnuvada grekoromen stilde ülke sıralaması şöyle: Türkiye 1., Kazakistan 2. ve Gürcistan 3. oldu.
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