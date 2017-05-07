Başakşehir’in Yıldızları İzmir’den Zaferle Döndü

10 Ülkeden 400 sporcunun katıldığı turnuva 3 gün sürdü, 30 sıklet’te mücadele eden sporcular şampiyon olmak, Avrupa ve Dünya şampiyonalarında milli takıma girmek için minderde kıran kırana mücadele ettiler.



20. Uluslararası Yıldızlar Zafer Turnuvasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başakşehir güreş altyapı antrenörlerinden Cemal Bakır, Fatih Bakır ve Sadin Bakır'ın çalıştırdığı grekoromen stilde güreşen sporcularından 58 kg’da Mustafa Safa Yıldırım gümüş, 85 kg’da Muhammed Furkan Dursun bronz, 100 kg’da Muhammed Hamza Bakır bronz madalya kazanmayı başardılar. Ayrıca Ahmet Ocakçı, Sadık Ahmet Kalaycı, Ömer Sarç, Muhammed Faruk Soysal, Müslim Barga, Yusuf Gümüş, Uğur Erdoğan, Emir Fatih Eser ve Bilal Talha Demiröz ilk kez uluslararası güreş turnuvasına katılarak milli oldular.



Turnuvada grekoromen stilde ülke sıralaması şöyle: Türkiye 1., Kazakistan 2. ve Gürcistan 3. oldu.