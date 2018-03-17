Başakşehirli Güreşçiler Grupları Geçti

12 İl’den 91 sporcunun katıldığı Okullar arası 13-14 Yaş Yıldızlar grekoromen güreş grup müsabakalarında Başakşehir güreş altyapı antrenörlerinden Cemal Bakır, Fatih Bakır, Sadin Bakır ve Zafer Uyumaz’ın çalıştırdığı güreşçiler okulları adına minderde şampiyon olmak için mücadele ettiler. Çekişmeli geçen ve iki gün süren müsabakaların sonunda 10 sıklette, 1 altın, 3 gümüş ve 4 bronz madalya kazandılar. Yozgat’ta yapılacak olan Okullar arası Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı elde ettiler.
Dereceye giren sporculara madalyaları, Protokol davetlileri, Antrenörleri, Beden Eğitimi Öğretmenleri ve sporcu aileleri tarafından verildi.
Madalya kazanan güreşçiler ise şöyle:
Altın
Berat Keskin
Dokka Zaurbekov
Nurettin Koç
Ahmet Berat Kulaz
Bronz
Mustafa Sarı
Mikail Göksu
Salih Özgün
Musa Margushev