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Başakşehirli Güreşçiler Grupları Geçti

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Güreş Federasyonu tarafından organize edilen Okullar arası 13-14 Yaş Yıldızlar grekoromen güreş grup müsabakaları Düzce spor salonunda yapıldı.

Başakşehirli Güreşçiler Grupları Geçti

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Güreş Federasyonu tarafından organize edilen Okullar arası 13-14 Yaş Yıldızlar grekoromen güreş grup müsabakaları Düzce spor salonunda yapıldı.

17 Mart 2018 Cumartesi 19:59
Başakşehirli Güreşçiler Grupları Geçti

12 İl’den 91 sporcunun katıldığı Okullar arası 13-14 Yaş Yıldızlar grekoromen güreş grup müsabakalarında Başakşehir güreş altyapı antrenörlerinden Cemal Bakır, Fatih Bakır, Sadin Bakır ve Zafer Uyumaz’ın çalıştırdığı güreşçiler okulları adına minderde şampiyon olmak için mücadele ettiler. Çekişmeli geçen ve iki gün süren müsabakaların sonunda 10 sıklette, 1 altın, 3 gümüş ve 4 bronz madalya kazandılar. Yozgat’ta yapılacak olan Okullar arası Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı elde ettiler.

Dereceye giren sporculara madalyaları, Protokol davetlileri, Antrenörleri, Beden Eğitimi Öğretmenleri ve sporcu aileleri tarafından verildi.

Madalya kazanan güreşçiler ise şöyle:

Altın

Berat Keskin

Gümüş

Dokka Zaurbekov

Nurettin Koç

Ahmet Berat Kulaz

Bronz

Mustafa Sarı

Mikail Göksu

Salih Özgün

Musa Margushev

Son Güncelleme: 17.03.2018 17:05
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Okullar Arası 13-14 Yaş Yıldızlar Grekoromen Güreş Grup MüsabakalarıBaşakşehir Güreş KulübüBaşakşehirDüzce Spor SalonuTürkiye Güreş FederasyonuGençlik Ve Spor Bakanlığı
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