Başakşehirli Pehlivanlar Grupları Geçti

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Güreş Federasyonu tarafından organize edilen Okullar arası 15-16 yaş grekoromen güreş grup müsabakaları Sakarya Serdivan spor salonunda yapıldı. Başakşehirli güreşçiler 10 sıklette, 4 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazandılar. Okullar arası Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı elde ettiler.

14 İl’den 158 sporcunun katıldığı grup müsabakalarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başakşehir güreş altyapı antrenörlerinin çalıştırdığı güreşçiler şampiyon olmak için kıran kırana mücadele ettiler. 10 sıklette, 4 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazandılar. Okullar arası Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı elde ettiler.



Dereceye giren sporculara madalyaları, antrenörleri, Beden Eğitimi Öğretmenleri ve sporcu aileleri tarafından verildi.



Madalya kazanan güreşçiler ise şöyle:



Altın

İlker Şahin

Umar Muskiev

Yusuf Gümüş

Hamza Bakır



Gümüş

Bahadır Atayurt



Bronz

Emir Fatih Eser

Mansur Barga

Emre Akbulut



