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05 Mart 2017 Pazar 03:40

Başakşehirli Pehlivanlar Grupları Geçti

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Güreş Federasyonu tarafından organize edilen Okullar arası 15-16 yaş grekoromen güreş grup müsabakaları Sakarya Serdivan spor salonunda yapıldı. Başakşehirli güreşçiler 10 sıklette, 4 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazandılar. Okullar arası Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı elde ettiler.

Başakşehirli Pehlivanlar Grupları Geçti
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14 İl’den 158 sporcunun katıldığı grup müsabakalarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başakşehir güreş altyapı antrenörlerinin çalıştırdığı güreşçiler şampiyon olmak için kıran kırana mücadele ettiler. 10 sıklette, 4 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazandılar. Okullar arası Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı elde ettiler.
 
Dereceye giren sporculara madalyaları, antrenörleri, Beden Eğitimi Öğretmenleri ve sporcu aileleri tarafından verildi.
 
Madalya kazanan güreşçiler ise şöyle:

Altın
İlker Şahin
Umar Muskiev
Yusuf Gümüş
Hamza Bakır

Gümüş
Bahadır Atayurt

Bronz
Emir Fatih Eser
Mansur Barga
Emre Akbulut

 

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Serdivan Spor SalonuSakaryaOkullar Arası 15-16 Yaş Grekoromen Güreş Grup MüsabakalarıTürkiye Güreş FederasyonuGençlik Ve Spor Bakanlığı
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